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「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

記者牟蘭／紐約即時報導

紐約市的催化轉換器(catalytic converter)竊案激增，較去年同期增加近三倍，皇后區華人聚居地法拉盛、白石鎮與大學點等地區此類罪案頻發，一名當地居民家門前的監控錄像拍下嫌犯的罪案過程，指嫌犯在四分鐘內輕易得手，擔憂當地的治安。

居住在白石鎮的基爾康芒斯(Kilcommons)一家8月30日拍下嫌犯盜竊催化轉換器的過程，視頻顯示，當天凌晨2時許，兩名陌生男子從一輛白色的兩門車中跳下，取出一個千斤頂，放在他兒子停在家門前的本田雅閣車旁。

(影音來源：米歇爾YouTube頻道)

視頻顯示，兩人用千斤頂頂起轎車後，用鉅子鋸斷催化轉換器，引發汽車的報警系統，用時不到四分鐘，兩名嫌犯就跳上搭載他們的兩門白車，向不明方向逃竄。

女主人米歇爾(Michele Kilcommons)指，她並未聽見汽車報警，但翌日被鄰居告知，有人破壞他兒子的車輛，後悔沒有及時報警，「我第二天打電話報警，但又不安擔憂這件事是否值得報案」；她說，自己不知道嫌犯的長相與車牌，若她能及時發現，跟蹤嫌犯，情況恐會大不一樣。

米歇爾說，她的住所位於皇后區東北部的白石大橋附近，為嫌犯提供「便利」作案條件，「白石大橋就在這裡，人們可以隨意進出，輕鬆得手」；她指，本月初，她與丈夫曾看到兩名陌生男子騎摩托車在街區內繞行，疑似「踩點」，尋找盜竊的目標車輛。

根據紐約市警的數據，全市的催化轉換器罪案激增，較去年通緝增加272%，截止8月28日共發生6034起，遠高於去年同期1619起；根據介紹，催化轉換器是汽車排氣系統的一部分，可以分解原本從汽車排氣管排出的煙霧，其中的銠、鈀和鉑在廢料場可以賣到300元到1400元不等。

紐約市的催化轉換器竊案頻發；圖為洛杉磯為防止相關竊案提供的刻字記錄免費服務。（本...
紐約市的催化轉換器竊案頻發；圖為洛杉磯為防止相關竊案提供的刻字記錄免費服務。（本報檔案照）

汽車 紐約市 皇后區

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