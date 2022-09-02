紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

涉案的第一輛Acura車。(市警提供)

位於紐約市 皇后區白石鎮20大道的華人聚居地附近，日前凌晨有兩車爆發槍戰，一輛車中21歲的女性臉部與左臂中槍，所幸經搶救沒有生命危險，紐約市警2日發布兩輛涉案車輛的通緝 照片，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，市警109分局於8月29日凌晨3時22分許收到報案，20大道交白石快速高速公路附近爆發槍戰；一輛2004年產、搭載四名乘客的Acura轎車的駕駛與另一輛北向行駛的野馬Ford Mustang轎車駕駛，疑似發生爭執。

警方指，兩輛車向同一方向行駛時，兩車的人員分別向對方開數槍，隨後各自向不明方向逃竄；Acura轎車內一名21歲的女性乘客臉部與左手臂受槍傷，送往附近醫院治療後，情況穩定；野馬車被槍擊五次，所幸無人受傷。

根據警方公布的通緝照片，兩輛火拚車輛在18大道 的一棟民宅前，被監控錄像拍下，第一輛涉事車輛為黑色的Acura轎車，第二輛涉事車輛為帶條紋的野馬轎車。