租屋網Roomster充斥假出租單位和評論 獲利2700萬遭起訴

Roomster疑似因刊登虛假的租屋單位以及評論，以增加使用者數量並吸引民眾訂閱其服務，獲利2700萬元。(截自Roomster APP)

紐約市寸土寸金，不少學生、低收入 戶找室友一起分擔房租，不過知名的尋找室友租屋網「Roomster」，疑似因刊登虛假的租屋單位以及評論，以增加使用者數量並吸引民眾訂閱其服務，獲利2700萬元，30日被紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)與聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)等，告上紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)。

根據訴訟，該公司未能核實刊登在平台上的公寓訊息，並發布了許多不存在的公寓單位，還購買了2萬多條正面好評，發表在手機應用商店上，以增加使用者數量。

訴訟中還提到，Roomster除了透過上述方式吸引更多使用者，還鼓勵使用者購買每個月的訂閱服務，才能在第一時間看到最新、最好的租屋單位；根據訴訟書，Roomster因此獲利2700萬元，而該項服務主要受害者為學生和低收入戶。