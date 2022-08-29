連續性侵女性、曾於華埠犯案 紐約電單車色狼長相曝光

非裔男騎電單車在華埠猥褻亞女，繼續作案多月未落網。(市警提供)

曼哈頓連日發生多起猥褻性侵 案件，警方經調查發現，均為一騎電單車的非洲裔男子所為，他早在5月就於華埠 犯案，當街強迫一亞裔 女受害者發生性關係。

警方表示，最近兩起猥褻案發生在7月16日凌晨，早上4時30分左右，嫌犯在中央公園西交西82街附近襲擊一名女性，一小時後又於東村東四街交A大道處再犯一案。

嫌犯畫像。(市警提供)

監控視頻顯示，嫌犯騎著電單車盯上第一個目標，23歲女子當時正在過馬路，突遭嫌犯從後方接近，然後被撲倒。嫌犯將女子壓在身下，威脅說，「別叫，我有刀！」 然後猥褻了她。

犯下這起案件後，他並未收手，而是繼續騎車來到下城東村，在凌晨5時左右和一名28歲的女性受害者搭訕。警方表示，歹徒在兩起案件中，使用同樣的作案手法，從後接近、撲倒、然後聲稱拿著刀；隨後暴露生殖器，並強迫受害者進行性行為，最後騎車逃離現場。

歹徒5月15日在華埠犯下過一起案件，凌晨4時30分左右，在曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)上持刀性侵一名26歲的亞裔女子。他騎車跟踪該女子，從後面扯住頭髮；隨後拔出一把刀，將受害者推倒在地，強迫性行為。

警方呼籲民眾若看到與圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。