我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舉報川普暗藏密件的內應曝光 前白宮高層說是他

中美航班熔斷機票漲25% 赴中可經港、泰轉機

紐約市衛生局勒令關門整頓名單 中餐廳上榜最多

記者張晨／紐約即時報導
市衛生局勒令關門整頓，中餐廳上榜最多。位於布魯克林8大道的「璟江海鮮樓」(Jing Jiang Seafood Restaurant)，扣分達71，全市第四。(取自谷歌地圖)
市衛生局勒令關門整頓，中餐廳上榜最多。位於布魯克林8大道的「璟江海鮮樓」(Jing Jiang Seafood Restaurant)，扣分達71，全市第四。(取自谷歌地圖)

紐約市衛生局(New York City's Health Department)8月末因食品衛生過於糟糕的停業名單中，中餐廳上榜數量最多；曼哈頓布魯克林餐廳均在列，違規扣分最嚴重者超70多分，標準不足衛生局C級，必須立刻停業一周整頓。

害蟲、食品儲藏區污染、餐具保存、使用不當等，都是全市餐館在衛生方面可能出現的紕漏，市衛生局每年都會突擊檢查2萬5000家餐廳，檢查食品衛生和廚房安全。

根據扣分項為餐廳定級，零到13分為「A」，28分或以上為「C」；但對於無法當場解決的食品衛生違規，比如食品區出現蟑螂，會帶來一個更大懲罰——必須立即閉店整改。

在衛生局8月末的關閉名單中，曼哈頓與布魯克林共有十家餐廳遭懲，其中三家為中餐——分別是位於曼哈頓雀兒喜的「大四川」(Grand Sichuan)，違規扣分高達74，位列全市第三；西哈林區的「金塘」中餐外賣店(New Kim Tong)，扣分達64；位於布魯克林8大道的「璟江海鮮樓」(Jing Jiang Seafood Restaurant)，扣分達71，全市第四。

大四川的主要扣分項在衛生間或鄰近區域、食品準備、供應或餐具清洗區25呎內沒有洗手設施，洗手池被阻塞或用作非洗手用途；非食品接觸面由不合格的材料製成，並沒有保持清潔；蟑螂出現在在食物或非食物區。

金塘中餐外賣店則因，食物或非食物區有老鼠或活老鼠存在；除蟲不到位，並沒有妥善保存滅種記錄；蒼蠅、蟑螂與垃圾、污水等在食物或非食物區。

璟江海鮮樓除上述衛生標準未達標外，因其大多食材為海鮮品，在運輸、儲存以及準備階段皆未達到衛生局的溫度標準，或出現污染食品繼續供應的現象。

市衛生局勒令關門整頓，中餐廳上榜最多。位於曼哈頓雀兒喜的「大四川」(Grand ...
市衛生局勒令關門整頓，中餐廳上榜最多。位於曼哈頓雀兒喜的「大四川」(Grand Sichuan)，違規扣分高達74，位列全市第三。(取自谷歌地圖)
市衛生局勒令關門整頓，中餐廳上榜最多。西哈林區的「金塘」中餐外賣店(New Ki...
市衛生局勒令關門整頓，中餐廳上榜最多。西哈林區的「金塘」中餐外賣店(New Kim Tong)，扣分達64。(取自谷歌地圖)

曼哈頓 布魯克林 紐約市

上一則

反仇亞 紐約曼哈頓地檢獲170萬經費 創最高紀錄

延伸閱讀

NBA／抨擊杜蘭特「悲慘先生」 巴克利：永遠不感到快樂

NBA／抨擊杜蘭特「悲慘先生」 巴克利：永遠不感到快樂
紐約布魯克林貨櫃屋 不出城也能體驗豪華露營

紐約布魯克林貨櫃屋 不出城也能體驗豪華露營
李江華敗選 華社打氣支持再戰

李江華敗選 華社打氣支持再戰
打傷華裔老翁 華男被捕控罪

打傷華裔老翁 華男被捕控罪
布碌崙華女搭地鐵 遭非裔男搶手機

布碌崙華女搭地鐵 遭非裔男搶手機

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

2022-08-23 22:13
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

2022-08-24 07:50
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

2022-08-22 21:43

超人氣

更多 >
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」
鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元
快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...

快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...
假名媛多次出入海湖莊園還與川普合照 已遭FBI調查

假名媛多次出入海湖莊園還與川普合照 已遭FBI調查