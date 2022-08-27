紐約市衛生局勒令關門整頓名單 中餐廳上榜最多

市衛生局勒令關門整頓，中餐廳上榜最多。位於布魯克林8大道的「璟江海鮮樓」(Jing Jiang Seafood Restaurant)，扣分達71，全市第四。(取自谷歌地圖)

在紐約市 衛生局(New York City's Health Department)8月末因食品衛生過於糟糕的停業名單中，中餐廳上榜數量最多；曼哈頓 、布魯克林 餐廳均在列，違規扣分最嚴重者超70多分，標準不足衛生局C級，必須立刻停業一周整頓。

害蟲、食品儲藏區污染、餐具保存、使用不當等，都是全市餐館在衛生方面可能出現的紕漏，市衛生局每年都會突擊檢查2萬5000家餐廳，檢查食品衛生和廚房安全。

根據扣分項為餐廳定級，零到13分為「A」，28分或以上為「C」；但對於無法當場解決的食品衛生違規，比如食品區出現蟑螂，會帶來一個更大懲罰——必須立即閉店整改。

在衛生局8月末的關閉名單中，曼哈頓與布魯克林共有十家餐廳遭懲，其中三家為中餐——分別是位於曼哈頓雀兒喜的「大四川」(Grand Sichuan)，違規扣分高達74，位列全市第三；西哈林區的「金塘」中餐外賣店(New Kim Tong)，扣分達64；位於布魯克林8大道的「璟江海鮮樓」(Jing Jiang Seafood Restaurant)，扣分達71，全市第四。

大四川的主要扣分項在衛生間或鄰近區域、食品準備、供應或餐具清洗區25呎內沒有洗手設施，洗手池被阻塞或用作非洗手用途；非食品接觸面由不合格的材料製成，並沒有保持清潔；蟑螂出現在在食物或非食物區。

金塘中餐外賣店則因，食物或非食物區有老鼠或活老鼠存在；除蟲不到位，並沒有妥善保存滅種記錄；蒼蠅、蟑螂與垃圾、污水等在食物或非食物區。