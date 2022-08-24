紐約市為中低收入房主提供房產稅退稅

市府24日宣布將為符合條件的中低收入房主提供房產稅退稅。（市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)24日宣布將為符合條件的中低收入 房主，提供最高150元的2022財年房產稅退稅 ，用以支付抵押貸款、水電費等住房開銷。

這項由市議會發起並通過的第600號法案，在州府授權下允許市府為擁有一戶、兩戶、或三戶住宅，抑或是在合作社或共管公寓擁有住宅單元(dwelling unit in a cooperative or condominium)，並將此房產作為自己主要住處的房主，當其所有居住者在2020年納稅年度年收入共計少於或等於25萬元時，可以向紐約市府申請2022財年最高150元的一次性房產稅退稅。

紐約市財政局(DOF)目前正在建立申請頁面，預計將很快上線，而符合條件的申請戶主，將從秋季開始陸續收到退稅支票。已經確定會在2023財年獲得「學校稅收減免」(School Tax Relief, STAR)的市民，將很快收到市財政局郵寄的信函通知，按照信上指導申請房產稅退稅並獲審批後，會直接於本月底收到退稅支票。

亞當斯表示，全市五大區有太多中低收入房主受到疫情影響後，在為能否保住房子和支付貸款而擔心和恐懼，「我們希望幫助他們消除一些負擔，所以藉此法案提供直接救濟。」

市財政局局長尼布拉克(Preston Niblack)則鼓勵有資格的申請人，耐心關注市財政局的進一步通知，積極為自己的房屋申請150元稅務減免。