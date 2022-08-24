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紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

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紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

記者和釗宇張晨、張心╱紐約即時報導
高德曼於開票夜宣布勝選。(記者和釗宇╱攝影)
高德曼於開票夜宣布勝選。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市國會議員初選23日落下帷幕，最受關注的第十選區民主黨初選，至截稿時間，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)以25.69%得票率暫時領先，比第二名牛毓琳多1300餘票，預計須等不在籍選票開出才能確認最終結果。但高德曼已宣布勝選，牛毓琳則未認輸。

影音：記者和釗宇

依選舉委員會計票，截至23日晚11時半，在已開出的98.77％選票中，高德曼獲1萬6686票，得票率25.69%，排名第一；州眾議員牛毓琳以1萬5380票、23.71%排在第二，國會議員瓊斯(Mondaire Jones)、市議員利華娜(Carlina Rivera)分列三、四位。

高德曼：這是所有人的勝利

雖然差距極小，高德曼當晚已自行宣布勝選。他在演講中表示，「顯然，我們已獲得勝利，今晚不是我個人的勝利，而是所有人的勝利，包含不想見專制派毀壞民主的的人，也是所有共享進步派精神者的勝利。川普所代表的共和黨已經淪為專制黨，他篤定要在2024年參選，我們必須承認風險，與已經法西斯主義化的共和黨鬥爭，維護民主。」

根據選舉委員會，該選區有2萬1502張不在籍選票，高德曼與牛毓琳僅差1300餘票，需等待不在籍選票全部開出，才能宣布官方結果。對此，高德曼表示，根據其競選團隊的信息，大部分不在籍選票已經計入，「而且計入不在籍選票有利於我，要逆轉1000多票的差距不容易。」

牛毓琳：堅信人民的力量

牛毓琳當晚表示，這是一場奇幻之旅，她感謝所有的背書和競選團隊以及義工的支持；「我堅信人民的力量，民主自由一定在多數人手中，但在沒開出每張選票之前，所有言論都為時過早。」

牛毓琳此前曾因進步派思想與反警言論受到部分華人選民質疑，她支持的「亞裔細分法案」也被一些選民詬病；牛毓琳表示，只是想通過溝通和理解，為亞裔爭取到更多資源和發言權。

州參議員劉醇逸也到慶功宴現場見證歷史，他表示，競選尚未結束，結果也定會讓華裔社區滿意，因為牛毓琳已經「贏了」——看這滿屋的年輕義工，她用一己之力影響了新一代，他們可能成為未來的政治領袖，這才是比勝選更重要的。他說，人們太容易以偏概全，用一點就否認全盤，但牛毓琳在職六年期間的貢獻有目共睹。

同樣受許多華社重量級人士看好的利華娜則表示，「無論最終誰代表第十選區，我都會緊密合作，一同將社區建設得更好。」

在此前幾次民調中，利華娜、牛毓琳、高德曼一直穩居前三，而高德曼在斬獲紐約時報背書後，支持率後來居上，最新民調排在第一。高德曼出身猶太世家，其曾祖父母是李維斯(Levi's)服飾創始人，家族人脈、財源廣闊，此前曾自掏腰包200萬元用於競選；第十選區有近半選民是白人，包含多個猶太社區，也是高德曼的重要基本盤。和其他主要參選人相比，高德曼的政見偏向溫和派，受到不少華裔社區人士青睞。

牛毓琳(左)感謝所有的背書和競選團隊以及義工的支持。(記者張晨╱攝影)
牛毓琳(左)感謝所有的背書和競選團隊以及義工的支持。(記者張晨╱攝影)

亞裔 民調 共和黨

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