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紐約華埠投票站冷清 站長：白思豪、不在籍投票將決定結果

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「基本都是白人選民 鮮少華裔」 紐約華埠投票創新低

記者張心／紐約即時報導
紐約華埠投票站基本都是白人選民參與、鮮少有華裔面孔出現。（記者張心／攝影）
紐約華埠投票站基本都是白人選民參與、鮮少有華裔面孔出現。（記者張心／攝影）

紐約州國會議員、參議員初選投票23日拉開帷幕，華埠所屬第十選區作為此次熱門看點之一，其投票站選民熱衷程度卻遠不如12位參選人角逐的「戰場」激烈，130公校（PS130）投票站全天只收到171張選票，且基本都是白人選民參與、鮮少有華裔面孔出現。

在投票站擔任協調員(Coordinator)八年的Linda Leung回憶，此次投票是自己記憶中「最冷清的、人最少的一次」，「投票站整天都非常安靜，我猜和首次在八月安排投票日有關係，民眾一定不習慣在此時投票，所以來的人很少。」

Linda Leung向記者展示陳列在展廳裡兩台投票機的數據，截止23日晚上6時，一台顯示90張選票，另一台紀錄為81張，「總共才171張，非常的少。」她表示，憑藉自己的觀察，當天來投票的都是白人選民，極少亞洲面孔出現，「我想和選區位置有關係，這裏處於華埠和小義大利(Little Italy)的交界處，華人選民可能更習慣在孫逸仙中學投票。」

前來投票的選民Alice Lee表示，自己下了班在回家的途中順便來投票，專門投給利華娜(Carlina Rivera)，「理由很簡單，我覺得拉丁裔女性有野心，也能做得好，我很支持她。」Alice說，去年因為自己沒住在利華娜競選的市議會選區，所以沒能為她投票，「其他參選人我也知道，但是我更相信利華娜。」

記者走出投票站時偶遇剛在6月贏得華埠第62選區州眾議員民主黨初選的候選人李榮恩(Grace Lee)，她對於極少人參與今天的初選投票感到震驚，畢竟當時華埠共計約9000多張選票參與她所在的選舉，為全紐約華社中積極性最高。而她也透露會參加今晚高德曼(Dan Goldman)的選舉結果的等待晚宴，「我們在公共安全等議題上意見相同，期待和他合作將華埠建設的更好。」

紐約華埠投票站基本都是白人選民參與、鮮少有華裔面孔出現。（記者張心／攝影）
紐約華埠投票站基本都是白人選民參與、鮮少有華裔面孔出現。（記者張心／攝影）

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