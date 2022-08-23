紐約華埠投票站冷清 站長：白思豪、不在籍投票將決定結果
紐約州國會議員和州參議員初選23日拉開帷幕，第10選區華埠孔子大廈投票站冷清，前來投票的選民人數不及6月初選以及去年的市長初選；令人驚奇的是，上月退選的前市長白思豪(Bill de Blasio)仍出現在選票上，投票站負責人表示，這可能導致該選區參選人得票差距極其微小，最終極有可能需要不在籍選票決定選舉結果。
孔子大廈投票站站長鄭永佳說，截至下午4時，前來投票的選民人數還不到200人，不但低於6月的州長和州眾議員初選，而且遠不及去年的市長初選；鄭永佳此前也在華埠提前投票站任站長，他說，不但初選日投票站冷清，提前投票的人數也非常少，每天不到50人。
他說，本次初選投票選民減少的原因主要是初選日設在8月底，而且臨近勞工節假期，許多選民正在度假；「6月初選的時候學生剛放假，還沒來得及出遊，但現在很多人不在家裡。」
第10選區目前共有12人參選，但令人驚奇的是，上月退選的白思豪仍然出現在選票上，導致選票上的參選人數為13人；鄭永佳說，白思豪退選時間太晚，那時選票已經印好，就不可能再去掉他；雖然投票給白思豪沒有任何意義，支持他的人也不多，但可以預見的是既然白思豪仍在選票上，「那就肯定會有人選他，就像每次都有人投票給非正式候選人(write-in candidate)一樣。」
他表示，如果白思豪的得票達到200張左右，那就足以影響戰局，分掉其他參選人的票；「通常情況下，一個選區最多大約有兩萬人前來投票，例如兩年前總統大選時，本選區的投票人數約為兩萬，四年前則不到兩萬，我認為本次的總投票人數不會超過1萬5000人；也就是說，如果有參選人能拿到2000票，就有極大地可能性獲勝。」
因此，鄭永佳表示，第10選區初選的結果極有可能需要計入不在籍選票才能確定；「曼哈頓共有4萬4000人申請不在籍選票，截至上周末已經寄回1萬7000份；假如得票率前三名的參選人，得票差距不到200票，那就一定需要計入不在籍選票才能確定選舉結果。」
鄭永佳還表示，本次初選遇到的問題和6月初選時大致相同，一些選民不知道自己的黨派或者沒有註冊，趕到投票站才發現無法投票，還有一些選民因為選區重畫，被分到了其他投票站，走錯了地方；在投票站提供翻譯服務的李先生則表示，大部分在此投票的選民都是孔子大廈居民，選民基本上都知道自己的選擇，不太需要幫助。
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