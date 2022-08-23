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紐約華埠投票站冷清 站長：白思豪、不在籍投票將決定結果

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紐約華埠投票站門可羅雀 選民走錯投票站直接棄票

記者張晨／紐約即時報導
華埠孫逸仙中學投票站門可羅雀，選民走錯投票站直接棄票。(記者張晨/攝影)
華埠孫逸仙中學投票站門可羅雀，選民走錯投票站直接棄票。(記者張晨/攝影)

國會眾議員和州參議員23日迎來初選，但直至下午曼哈頓華埠孫逸仙中學的投票站都非常冷清，投票站負責人員表示，因為選區重畫糾紛導致初選分兩次舉行，一些選民感到混亂，而且不少選民已經完成提前投票，因此初選日投票站較為冷清。

「這是我在此擔任負責人以來最冷清的一次。」投票站站長伯姆德斯(Lillian Bermudez)表示，直至下午5時，三台投票機的計數也只有218。

她指出，選舉局在重分選民選區時並未考慮選民投票是否便利，導致一些選民來了之後發現沒法在這裡投票，查找之後才前往正確地點。

就住在企李士提街(Chrystie St.)的居民而言，伯姆德斯說，「他們大多數都是上了年紀的長者」，已經在孫逸仙中學投票近20年，此次要他們走到七、八條街以外的公立130小學去投票，對多數人而言成了挑戰。

投票站中文翻譯譚瑞金也肯定了這一點，她表示，當天許多人發現來錯了投票站，所以就索性直接放棄了投票，「這令人難過，但對於腿不便的人來說也非易事。」

初選日投票人數不多，主要也是因為很多人已經提前投票。

而也有華裔選民堅持投票，他們攜帶身分證件在翻譯的協助下填寫紙製選票，通過投票站寄出選票；一名不諳英文的華裔選民在填寫紙製選票時詢問周遭選民，「他們中間哪個是華人？我選華人。」

投票 華人 華裔

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