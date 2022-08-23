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郵箱天天塞滿競選廣告 紐約長島華人區選情激烈

記者牟蘭／紐約即時報導
長島國會第三選區眾議員的選情激烈，華人居民郵箱塞滿競選廣告。(記者牟蘭／攝影)
長島國會第三選區眾議員的選情激烈，華人居民郵箱塞滿競選廣告。(記者牟蘭／攝影)

包括紐約皇后區小頸、長島大頸與西堡鎮(Westbury)等區的國會眾院第三選區的眾議員改選，民主黨黨內初選五人參選，競爭激烈，當地的華裔居民指，近兩周自家郵箱幾乎天天塞滿競選廣告，拜票電話不斷，但初選日當天鮮少人投票，呼籲亞裔居民積極投票，不當啞裔，選出代表自己聲音的民代。

由於國會第三選區的現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)今年參選州長，這一職位空缺，民主黨黨內初選有五人參選，包括蘇福克郡副郡長Jon Kaiman、納蘇郡第18選區議員Josh Lafazan與小商家齊默爾曼(Robert Zimmerman)等。

亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，她在西堡鎮居住近30年，自從有投票權後，堅持投票，給孩子做榜樣，23日上午7時就到投票站投票，「我們也付地稅、有投票權、發言權」；她說，兒子長大後也積極參與公共事務，代代傳承，打破亞裔刻板印象。

王曉薇說，今年國會第三選區的眾議員競選激烈，家中近日連連收到參選人的廣告，她根據參選人的政綱，選擇與她理念一致的齊默爾曼，贊同他支持特殊高中改革等法規；她表示，黨內初選至關重要，但當天的投票率低，呼籲更多亞裔積極投票，選出代表聲音的民代，「每一票都很重要」。

多年來關心政治的大頸居民周恆表示，近兩周家中的郵箱每天都被塞滿競選廣告，他常接到拜票電話，幾日前還有參選人敲門，選情白熱化，「總統大選也沒這麼激烈」；他也指，競選廣告只能體現這些參選人的優勢，掩蓋了他們「缺點」，只能按照廣告與媒體報導內容，勉強選出其中一位。

註冊民主黨籍人士的周恆說，他當日上午投票，投票站冷清，前後十分鐘只有他一人，民眾的投票熱情不高；他說，近年來民主黨政策左傾，去年的選舉中包括納蘇郡郡長在內的數個職位全部翻紅，他此次關注遊民與保釋金改革法案議題，若民主黨初選勝出者與他理念相悖，普選將跨黨支持其他候選人。

長島國會第三選區眾議員的選情激烈，但初選人鮮少人投票；圖為大頸羅素花園(Russ...
長島國會第三選區眾議員的選情激烈，但初選人鮮少人投票；圖為大頸羅素花園(Russell Garden)投票站。(記者牟蘭／攝影)
長島國會第三選區眾議員的選情激烈，但初選人鮮少人投票；圖為大頸羅素花園(Russ...
長島國會第三選區眾議員的選情激烈，但初選人鮮少人投票；圖為大頸羅素花園(Russell Garden)投票站。(記者牟蘭／攝影)

投票 民主黨 亞裔

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