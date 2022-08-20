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白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

記者張晨／紐約即時報導
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

紐約曼哈頓華埠中餐廳的美食廉價，在通貨膨脹的今天成為了眾多內容創作者的話題——他們大多出於善意，或希望幫助餐廳走出經濟打擊，或希望更多人能花盡量少的錢吃到美味；但近日短視頻平台TikTok上，一白人男子在介紹「我在紐約窮困潦倒時吃什麼」的視頻中說，「一元五個餃子，我聽說餃子餡是老鼠肉做的。」；網友下方評論，「老鼠肉都吃的這麼香，不愧窮瘋了。」

這則短視頻由用戶名為@brettconti的用戶發布，該人原名孔蒂(Brett Conti)，是一名全職的油管視頻博主，也是服裝品牌Fortune New York的創始人。

在視頻中，孔蒂將位於茂比利街(Mulberry St.)的「京津有味」餃子館說成是自己「在紐約破產時的生存方式」——六年前他經常光顧這家店，那時一元可以買五個餃子。

在走向餐廳的入口時，孔蒂指著餐廳招牌說，「這個絕對是黃色的，現在它有點褪成棕色了。」隨後還添加了一個「厭惡」的表情符號；然後他拍攝了貼在窗戶上的價目表——「從前一元的餃子，如今已經漲到了兩元，通貨膨脹是真的伙計們。」他說道。

孔蒂此時說，「我聽說他們的餃子是老鼠肉做的。」(TikTok用戶@brettco...
孔蒂此時說，「我聽說他們的餃子是老鼠肉做的。」(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

隨後孔蒂帶著打包出來的餃子，坐在哥倫布公園前品嚐，「老實說，還不錯。但我以前聽說它們的肉餡是用老鼠做的，但味道很好。」

孔蒂的服裝品牌下有許多包含亞裔文化元素的產品，包括一款印有櫻花圖案的「黑色東方連帽衫」、帶有中餐打包盒樣式的「外賣襪子」，以及印有招財貓(maneki-neko)的「好運Tee」。

結合他在視頻中的言論，該視頻引起了大批網友的憤怒，稱其為「吃飽了罵廚子」——借鑑他國文化發橫財，卻絲毫不懂尊重。

有網友評論稱，「老鼠肉都吃的這麼香，不愧是以前窮瘋了。」也有網友對其言論感到失望，「我希望美國的食物也能有這樣廉價的刻板印象；為什麼人們從不說，漢堡肉餅是馬肉，熱狗腸是蝙蝠肉？這在某種層面上就是偏見。」

目前孔蒂已刪除了頻道上的原視頻，但視頻仍被網友下載後，繼續在社交媒體上轉載；孔蒂方並未就此視頻做出置評回應。

餃子 通貨膨脹 華埠

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