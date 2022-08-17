曾勒死1嬰 網紅嬰兒搖椅召回產品 紐約華裔媽媽憂心

消費者產品安全委員會聲明指，要求召回「4moms」約200萬台特定型號的三點式安全帶的MamaRoo搖椅。(取自CPSC官網)

聯邦消費者產品安全委員會(CPSC)日前宣布，因Thorley公司旗下的「4moms」嬰兒搖椅造成一名嬰兒被勒死，要求召回可能存在安全隱患的逾200萬特定嬰兒搖椅等嬰兒用品；多名華裔媽媽對此表示，這款嬰兒搖椅被宣傳成「哄娃神器」，在華人 圈受到熱捧，看到新聞後擔憂，但至今未收到零售店的召回通知。

根據消費者產品安全委員會與Thorley公司15日聯合聲明，由於可能造成嬰兒窒息風險，召回「4moms」約200萬台特定型號的三點式安全帶的MamaRoo搖椅，以及尚未出現安全事故的22萬台RockaRoo搖椅。

聲明中指，「4moms」MamaRoo搖椅在此次召回前，已出現兩起安全事故，一名十個月的嬰兒在搖椅下方玩耍時，被安全帶纏住勒斃，另一名十個月大的嬰兒頸部被搖椅的安全帶勒傷，所幸被保母及時救出。

根據紀錄，這些召回產品於2010年1月到2022年8月在buybuy BABY與目標百貨 (Target)等全美零售超市以及電商平台亞馬遜 售賣，價格在160元到250元之間；聲明中指，若消費者購有上述產品，應立即停止使用，放在嬰幼兒無法碰觸的地方，也可向Thorley公司申請免費的安全固帶。

對此，不少紐約的華裔媽媽表示擔憂，去年5月在目標百貨購買「4moms」MamaRoo搖椅的黃太太說，得知這一消息後，立即致電零售店商討相關事宜，卻被對方告知，她要直接聯繫「4moms」才能商討退換事宜。

黃太太表示，「4moms」MamaRoo搖椅在華人社群媒體受到熱捧，有能力的新手爸媽幾乎人手一台，自己孩子一兩個月大時，常放在上面哄睡，解放她的雙手，如今爆出安全隱患，更擔憂那些不諳英文與購買二手搖椅的父母沒有收到通知，繼續使用有風險的搖椅哄睡孩子。

今年4月購買「4moms」MamaRoo搖椅的楊太太表示，她日前收到亞馬遜的召回聲明，發現給孩子購買的就是存在安全隱患的電動搖椅，立即打包退回；她說，今年先遭遇亞培(Abbott)奶粉因安全問題被召回，又爆出搖椅隱患，呼籲政府加強相關產品審核，不要再發生嬰兒安全事故。

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