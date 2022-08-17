第10選區初選 市議長背書利華娜 進步派支持牛毓琳

距離紐約州國會議員初選不到一周，第10選區的競爭進入白熱化，目前民調 排在前列的市議員利華娜(Carlina Rivera)和州眾議員牛毓琳分獲市議長歐德思(Adrienne Adams)和進步派市議員背書，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)則在拜會華埠後受到部分華裔社區領袖支持。

根據最新民調，被認為是溫和派的高德曼以22%的支持率反超此前民調領先的立場偏左的利華娜和牛毓琳，讓進步派感到壓力巨大，各參選人也抓緊選前最後一周的時間，爭取更多背書並催票。

歐德思表示，利華娜是保障女性墮胎 權的帶頭人，她提出的紐約市 墮胎權利法案是確保了市民的墮胎權利，也讓紐約市成為墮胎安全港；「因此我們在國會也需要這樣的領導力，現在全美仍有數百萬人因為墮胎而受到迫害，國會需要利華娜這樣百分之百支持墮胎並能夠做出成績的議員，她將繼續為女性權利和身體自主而戰，讓她的領導力影響國會。」

利華娜則表示，在目前女性議員占多數的市議會中，受到歐德思的背書非常重要；「當最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，歐德思帶領紐約市進行了反擊，證明了女性領導時也能取得成就，通過了紐約市墮胎權利法案，未來我們將合作推動國會通過更多墮胎保護舉措。」

相比之下，卡班(Tiffany Caban)和哈妮芙(Shahana Hanif)兩名進步派市議員，則選擇背書牛毓琳；卡班表示，牛毓琳是工薪階層的代言人，第10選區理應由牛毓琳代表，去與精英階層作鬥爭，並暗諷高德曼是「投資軍火商、化石能源企業和福斯新聞的富翁後裔」，「我們不能讓他買走國會議員職位。」牛毓琳則呼籲進步派團結起來，為工薪階層而戰。

高德曼日前到華埠拜會紐約中華公所後，獲得部分華裔社區領袖支持，包括「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)發起人李卓勳、布碌崙社聯會主席費小蓮、松柏之家社區服務中心主席李宗寶和美國都斛同鄉總會會長王偉明，幾名社區領袖均認可高德曼注重公共安全、支持小商業者的立場。