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紐約市機場再現雇員短缺大規模延誤 航司反應及時解決

記者張晨／紐約即時報導
紐約市機場再現機組人員短缺大面積延誤，航司反應及時解決。(記者張晨/攝影)
紐約市機場再現機組人員短缺大面積延誤，航司反應及時解決。(記者張晨/攝影)

15日紐約市及周邊的三個主要機場再次出現因機組人員短缺而造成的航班延誤，但此類大規模延誤在今年夏天已經發生，因此航空公司反應及時16日延誤現象已有所好轉。

15日下午5時左右，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)在推特上警告稱，在甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)以及新州紐瓦克機場(Newark Airport)起落的航班，可能會出現延誤約兩個小時的情況。

當局將問題歸咎於「意外的工作人員短缺」——「由於今晚人手短缺，我們必須減少紐約市周圍的飛機流量，以保持安全。」推文說，旅客可登錄www.fly.faa.gov了解最新情況，及航空公司航班信息。

同日晚9時許，FAA在更新推特中表示，地勤短缺有所緩解，後勤人員已經上崗。

16日一早延誤和取消的情況有所好轉，但據FlightAware報導，15日全美已有8000多個航班延誤，飛行員、地勤人員和空管人員的短缺加劇了這一問題。

航班延誤在2022年的夏天屢見不鮮，人們在疫情後蜂擁出遊，但連續兩年的疫情導致許多航空公司雇員被裁或離職，大規模的航班密度及不對等的人員配備，成為空管局的新難題。

專家表示，航空公司仍人手不足，航班也為超負荷，儘管當局稱情況正在好轉，但數據並沒有顯示出來。

上周運輸部(Department of Transportation)提出了針對旅客的新保護措施，包括航班取消全額退款，交通倡導者也呼籲政府要求航空公司負責安排超過跑道一小時承受能力的航班。

專家建議，提前三個小時到達機場，並做好備用方案。

紐瓦克機場 疫情 紐約市

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