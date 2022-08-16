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滿地都是垃圾袋 涉殺紐約華裔外賣郎嫌犯凌亂房間曝光

記者牟蘭／紐約即時報導
他的房內用黑色垃圾袋堆滿垃雜物，甚至沒有落腳的地方。(法院圖片)
他的房內用黑色垃圾袋堆滿垃雜物，甚至沒有落腳的地方。(法院圖片)

最新的法院文件顯示，涉殺華裔外賣郎嚴志文嫌犯赫希(Glenn Hirsch)的公寓房間照顯示，他的房內用黑色垃圾袋堆滿垃雜物，甚至沒有落腳的地方；赫希妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)的代表律師以此作為呈堂證據，力證他的當事人無罪。

根據提供給法院的新圖片，赫希的公寓內堆滿用垃圾袋打包的物品，此外，地上還擺滿塑料盒、舊報紙與CD等雜物，一度堆滿天花板；警方消息曾指，赫希家中的冰箱內存滿甜酸醬與其他調料，公寓內全是垃圾，分析他恐患有囤物癖。

赫希因涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外賣郎嚴志文，被警方逮捕移送法辦，他今年6月湊齊50萬元的現金保釋釋放，5日聆訊前因擔心加控非法持有槍枝的指控，在家中自殺；警方經調查，在與他分居的62歲妻子多蘿西的公寓內發現八把槍枝以及超過200顆子彈，其中多數槍枝已上膛。

因為赫希自殺，他涉及的謀殺案件已關閉，但他妻子多蘿西非法持有槍枝的案件仍在繼續；多蘿西的律師貝德羅(Mark Bederow)日前提交赫希公寓內的照片，再次重申，他的當事人對這些槍枝毫不知情。

貝德羅在法律文件中指，赫希在自家「獨特的囤物方式」與多蘿西衣櫃中出現的八把槍儲藏方式如出一轍，並在法律文件中指，「這些照片可以證明赫希用一樣的方式在多蘿西家中儲存槍枝」；他補充，「赫希獨特的儲存方式意味著他在大陪審團研判當事人的案件前，就以此使用衣櫃」。

根據聲明，貝德羅指多蘿西對所有私藏的槍枝不知情，要求檢方撤銷當事人的所有指控，強調他的當事人是一名有正當職業的註冊護士，與赫希分居多年，是一個善良的人，只是允許儲存他人的物品，「她只是沒有仔細檢查這些物品，有理智的人才會打開袋子看裡面裝了什麼」。

警方在多蘿西的衣櫃內發現黑色垃圾袋內裝滿非法槍枝。(知情人提供)
警方在多蘿西的衣櫃內發現黑色垃圾袋內裝滿非法槍枝。(知情人提供)

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