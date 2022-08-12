我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

國會聯合經濟委員會報告：通膨讓民眾每月多花717元

紐約州高院裁定 川普集團及前CFO刑事欺詐逃稅繼續進行

記者張晨／紐約即時報導
紐約州高等法院裁定對川普集團及前CFO魏塞爾柏格的刑事欺詐和逃稅指控繼續進行。(路透)
紐約州高等法院裁定對川普集團及前CFO魏塞爾柏格的刑事欺詐和逃稅指控繼續進行。(路透)

紐約州高等法院(New York County Supreme Court)12日裁定，對川普集團(Trump Organization)及其前財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg)提起的刑事欺詐和逃稅指控可以繼續進行。

川普集團在2021年7月被指控向高管提供了大量免稅的福利，檢察官稱之為「間接員工薪酬」；現年74歲的魏塞爾伯格從1980年代起便在川普集團任職，被認為是除了川普家族成員之外，整個集團最重要的人物；他被指控獲得了170萬元的津貼，包括一套公寓和一輛車。

今年2月，魏塞爾伯格和川普集團要求法官駁回對他們的15項指控，法官默欽(Juan Merchan)12日只駁回了幾項稅務欺詐指控中的一項，但允許保留其他所有指控。

川普集團和魏塞爾伯格指責檢察官的指控是「基於對前總統川普的政治敵意」；他們強調了紐約州民主黨檢察長詹樂霞(Letitia James)一直對共和黨人川普持批評態度；自2019年3月以來，詹樂霞辦公室一直在調查川普是否不適當地誇大了旗下酒店、高爾夫俱樂部和其他資產的價值。

魏塞爾伯格還辯稱，當他向調查川普前律師科恩(Michael Cohen)的聯邦大陪審團作證時，他獲得了針對某些聯邦指控的豁免權；他目前也已提出無罪抗辯。

默欽表示，下個月他將聽取魏塞爾伯格團隊和兩名曼哈頓地檢調查員在魏塞爾伯格被拘留期間，通過「閒聊」取得的證據的辯論——魏塞爾伯格在談話中描述了自己從長島的家到曼哈頓通勤路程過長；故而被指控在沒有納稅的情況下就搬進了紐約市的一間公司公寓。

此判決是本周對川普的再一次重擊，川普10日在在法庭命令下出庭作證，但拒絕詹樂霞問詢，援引第五修正案(Fifth Amendment)來捍衛禁止自證其罪(Self-Incrimination)的權利，表示在美國憲法賦予每個公民的權利和特權中，自己有權不回答相關問題。

川普律師此前曾表示，擔心證詞會被移交給曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，詹樂霞辦公室和一名監督調查的法官表示，調查人員有權這樣做。

川普 曼哈頓 檢察官

上一則

紐約經濟回到疫前3/4 房市復原

延伸閱讀

誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情

誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情
川普批華郵報導 稱FBI搜查核武文件是「騙局」

川普批華郵報導 稱FBI搜查核武文件是「騙局」
FBI搜索海湖莊園 川普透過密錄器全程掌握

FBI搜索海湖莊園 川普透過密錄器全程掌握
川普住處疑留有核武器文件 加蘭德證實批准申請搜索令

川普住處疑留有核武器文件 加蘭德證實批准申請搜索令
川普住處疑留有核武文件…加蘭德認批准搜索海湖莊園

川普住處疑留有核武文件…加蘭德認批准搜索海湖莊園

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)

殺華裔外賣郎嫌犯自殺 中餐館老闆：沒人高興 真相石沉大海

2022-08-06 16:47

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰
吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃

武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃