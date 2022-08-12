紐約州高院裁定 川普集團及前CFO刑事欺詐逃稅繼續進行

紐約州高等法院裁定對川普集團及前CFO魏塞爾柏格的刑事欺詐和逃稅指控繼續進行。(路透)

紐約州高等法院(New York County Supreme Court)12日裁定，對川普 集團(Trump Organization)及其前財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg)提起的刑事欺詐和逃稅指控可以繼續進行。

川普集團在2021年7月被指控向高管提供了大量免稅的福利，檢察官 稱之為「間接員工薪酬」；現年74歲的魏塞爾伯格從1980年代起便在川普集團任職，被認為是除了川普家族成員之外，整個集團最重要的人物；他被指控獲得了170萬元的津貼，包括一套公寓和一輛車。

今年2月，魏塞爾伯格和川普集團要求法官駁回對他們的15項指控，法官默欽(Juan Merchan)12日只駁回了幾項稅務欺詐指控中的一項，但允許保留其他所有指控。

川普集團和魏塞爾伯格指責檢察官的指控是「基於對前總統川普的政治敵意」；他們強調了紐約州民主黨檢察長詹樂霞(Letitia James)一直對共和黨人川普持批評態度；自2019年3月以來，詹樂霞辦公室一直在調查川普是否不適當地誇大了旗下酒店、高爾夫俱樂部和其他資產的價值。

魏塞爾伯格還辯稱，當他向調查川普前律師科恩(Michael Cohen)的聯邦大陪審團作證時，他獲得了針對某些聯邦指控的豁免權；他目前也已提出無罪抗辯。

默欽表示，下個月他將聽取魏塞爾伯格團隊和兩名曼哈頓 地檢調查員在魏塞爾伯格被拘留期間，通過「閒聊」取得的證據的辯論——魏塞爾伯格在談話中描述了自己從長島的家到曼哈頓通勤路程過長；故而被指控在沒有納稅的情況下就搬進了紐約市的一間公司公寓。

此判決是本周對川普的再一次重擊，川普10日在在法庭命令下出庭作證，但拒絕詹樂霞問詢，援引第五修正案(Fifth Amendment)來捍衛禁止自證其罪(Self-Incrimination)的權利，表示在美國憲法賦予每個公民的權利和特權中，自己有權不回答相關問題。

川普律師此前曾表示，擔心證詞會被移交給曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，詹樂霞辦公室和一名監督調查的法官表示，調查人員有權這樣做。