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紐約南區聯邦檢察官辦公室向柬埔寨歸還30件被盜文物

記者張晨／紐約即時報導
柬埔寨駐美大使Keo Chhea輕撫「孔雀上的室建陀」。(路透)
柬埔寨駐美大使Keo Chhea輕撫「孔雀上的室建陀」。(路透)

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)本周初在曼哈頓舉辦交接儀式，將早年被人從柬埔寨掠奪走的30件藝術品與古物物歸原主——包括有1000多年歷史的佛教和印度教神祇青銅像及石像。

文物大部分來自高棉帝國古都科克等考古遺址，這些遺址在1960年代到1990年代內戰中遭受洗劫，柬埔寨政府此後一直尋求取回在國際市場上出售的被盜文物。

官方表示，此次被退回的文物是由擁有泰國與美國雙重國籍的商人拉奇福德(Douglas Latchford)賣給西方買家，他偽造文件來掩蓋這些物品是被掠奪和走私的事實。

在2019年，紐約南區以其多年來在國際藝術市場上倒賣被盜竊的柬埔寨文物為由，正式起訴拉奇福德；但由於他在2020年去世，故而訴訟撤銷，但追溯被盜文物的調查仍繼續。

戴勉威指出，這些古董，包括一尊十世紀的砂岩雕像，描繪了騎在孔雀身上的印度教戰神斯堪達，是在他的辦公室提出民事沒收要求後，由美國博物館和私人收藏家自願放棄。

「這些雕像和文物對柬埔寨人民具有非凡的文化價值。」他說，「我們將這些文化遺產鄭重歸還，並重申美國致力打擊藝術品和古物非法販運的承諾。」

據紐約南區聯邦檢察辦公室此前發布的狀書，文物中最亮眼的是「孔雀上的室建陀」，由砂岩雕刻而成，對柬埔寨有「深刻的歷史、宗教和藝術價值」。

該雕刻在2000年被拉奇福德以150萬元賣給一名收藏家，該收藏家在2021年受紐約相關部門聯繫後主動放棄了該雕像的所有權。

柬埔寨駐美大使Keo Chhea在儀式上說，這些古物將在柬埔寨首都金邊的國家博物館展出。

而這也已不是第一次，去年6月間曼哈頓地區檢察官辦公室就已將27件價值380萬元的文物歸還給了柬埔寨，其中也包括印度和佛教的佛像。

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams，圖)本周初在曼哈頓舉辦...
紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams，圖)本周初在曼哈頓舉辦交接儀式，將早年被人從柬埔寨掠奪走的30件藝術品與古物物歸原主。美聯社

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