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紐約華女遭黑幫槍殺焚屍 19歲槍手外州被捕

記者張晨／紐約即時報導
謀殺黃妮可和帕瑞拉的桑德斯和聖地亞哥，目前仍逍遙法外。(記者張晨/翻拍)
謀殺黃妮可和帕瑞拉的桑德斯和聖地亞哥，目前仍逍遙法外。(記者張晨/翻拍)

23歲的華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)5月間被發現死於紐約布朗士僻靜處一輛被燒毀的車內，驗屍後認定二人被槍殺焚屍；警方10日表示，19歲的非洲裔黑幫成員漢弗萊(Zymir Humphrey)，上個月在西維吉尼亞州馬丁斯堡(Martinsburg)被美國法警(U.S. Marshals)逮捕；其已在9日被引渡到紐約過堂，被控謀殺和非法持有武器。

警方在此前的調查中發現，黃妮可的死涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，因遭到下山幫(Down the Hill)成員搶劫了昂貴的設計師手袋，並遭槍托毆打，故找到對立幫派上山幫(Up the Hill)的朋友抱怨此事，自此兩方血腥的殺戮報復隨之展開。

黃妮可被劫發生在5月15日，而就在當晚11時18分左右，39歲的下山幫主力成員阿特金森(Brandon Atkinson)在字母城遭人槍殺；警方稱，阿特金森雖沒有參與搶劫，但他同父異母的哥哥是下山幫的元老。

39歲的下山幫主力成員阿特金森在字母城遭19歲的漢弗萊槍殺。(取自gunmemo...
39歲的下山幫主力成員阿特金森在字母城遭19歲的漢弗萊槍殺。(取自gunmemorial.org)

根據法庭文件，調查人員在6月10日提出證據表明，漢弗萊正是導致阿特金森死亡的直接聯繫人，隨後法院對他提出了謀殺起訴和逮捕令。

在曼哈頓刑事法庭當日的簡短傳訊中，漢弗萊被拘留，並不得保釋；消息人士稱，這是漢弗萊第一次在紐約被捕，其此前住在下東城羅格斯政府樓(Rutgers Houses)，最近剛搬到西維吉尼亞州。

警方稱，阿特金森後腦勺中了兩槍，左肩中了一槍，被發現時臉朝下躺在街上，在送醫後被宣布死亡；消息人士表示，當時阿特金森的手機正在附近的一家熟食店充電，他拿著一個黑色的包，裡面有一把上了彈的九毫米手槍。

7月底，市警確認了另外兩名涉嫌謀殺黃妮可和帕瑞拉的兇嫌——30歲的桑德斯(Jahmel Sanders)和34歲的聖地亞哥(Steven Santiago)，目前仍逍遙法外。

警方認為，該二人在15日晚至16日凌晨綁架了黃妮可和其男伴，並用槍迫使她給家住皇后區的上山幫成員沙利文(Maurice Sullivan)打電話，謊稱「忘記帶鑰匙，需要地方留宿，並需要他外出幫忙結算車費」，以便下山幫可趁機伏擊報復。

16日凌晨2時20分左右，27歲的沙利文外出迎接黃妮可時，一輛深色轎車停在了他的身邊，並有人朝其左側面部開了槍；沙利文先後接受了兩次問話，對話中完全沒有提及黃妮可的存在，而是撒謊稱自己當時到下樓丟垃圾遭到槍擊。

敵對幫派上山幫與下山幫，均為第二代紐約黑幫，在下城以東，尤其幾個政府樓附近擁有不短的根基；下山幫的地盤為字母城(Alphabet City)，而上山幫則控制著下東城。

西維吉尼亞州 曼哈頓

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