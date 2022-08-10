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紐約堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

記者和釗宇 / 紐約即時報導
大都會運輸署(MTA)10日公布曼哈頓60街以南堵車費計畫的環境評估公布收費方案細節，堵車費率將在9元至23元之間，不同方案包含的豁免車輛和人群不同，實施何種方案最終將由MTA在公聽後確定。(路透)
大都會運輸署(MTA)10日公布曼哈頓60街以南堵車費計畫的環境評估公布收費方案細節，堵車費率將在9元至23元之間，不同方案包含的豁免車輛和人群不同，實施何種方案最終將由MTA在公聽後確定。(路透)

大都會運輸署(MTA)10日公布曼哈頓60街以南堵車費計畫的環境評估公布收費方案細節，堵車費率將在9元至23元之間，不同方案包含的豁免車輛和人群不同，實施何種方案最終將由MTA在公聽後確定；堵車費預計車流量將可最多減少20%，每年可為MTA帶來10億元的收入，用於公共交通系統的修繕維護，計畫最早明年底開始實施。

這是MTA首次公布堵車費的收費計畫，共提出七種高峰時段收費方案，若收費低則豁免少，收費高則豁免較多；高峰時段為每周一至周五早6時至晚8時，周六周日為早10時至晚10時；其中，若採用最低費率9元方案，則不提供任何折扣選擇，隧道過路費也須另交，所有進入堵車費區域的私家車每日只繳費一次，但計程車和電召車每次進入堵車費區域都須繳費。

若採用最高費率23元方案，則通過外州、外區隧道進入堵車費區域的過路費將被減去，計程車和電召車每日只需付費一次；例如，若民眾駕車由新澤西州經林肯隧道進入曼哈頓，13.75元的過路費將被減去，最終只付10元就可進入曼哈頓中城；不過，經過東河各橋從皇后區進入曼哈頓中下城的車輛，仍須全額付23元的堵車費；民眾可登錄網站https://new.mta.info/document/92756查詢其他方案。

同時，商用車輛和卡車的費率也有12元至82元等不同方案，預計可讓進入堵車費區域的卡車數量減少21%至81%；除堵車費外，進入曼哈頓的計程車，也須繼續支付2.5至7.5元的費用；MTA表示，若計程車司機認為負擔過重希望離職，MTA將提供過度渠道，幫助司機成為公車司機或把其車輛轉化為電召殘障專車(Access-A-Ride)，就可豁免堵車費。

此外，所有在FDR快速路、西側高速公路(West Side Highway)以及堵車費區域毗鄰街區經過，但未駛入堵車費區域的車輛也無需付費；同時，MTA也計畫為年收入6萬元以下的車主，提供堵車費稅收抵扣。

堵車費預計將為MTA每年帶來10億元的收入，用來修繕公共交通；其中80%將投資於紐約市地鐵和公車系統，剩下20%將由長島鐵路(Long Island Rail Road)和北線鐵路(Metro-North)平分；另外，堵車費實施預計也將減少曼哈頓車流量，提公車運行速度。

MTA希望堵車費計畫2023年底或2024年初開始實施；交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)將對收費方案提出建議，最終方案將由MTA董事會決定；在收費方案確定前，MTA將於8月25日至31日舉行六場線上公聽會，收集公眾意見，民眾也可登錄網站mta.info/CBDTP、發郵件給[email protected]反饋意見。

堵車費 MTA 曼哈頓

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