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遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

記者牟蘭／紐約即時報導
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

一名居住在皇后區的亞裔婦女，八年來遭丈夫的家暴，她日前在社群網路發聲求助，公開自己被毆打視頻，幾日後因承受不了壓力，在家中自殺身亡，引發關注；紐約勵馨婦幼關懷中心總幹事9日指，家暴受害人是自殺的高危人群，絕多數華裔求助人都有輕生念頭，呼籲受害者及時求助。

影音來源：India Today

報住在南李奇蒙丘(Richmond Hill)的30歲的南亞裔婦女考邇(Mandeep Kaur)，3日用印度語中的旁遮普語(Punjabi)在線上發布視頻，指自己八年內，因生了兩個四歲與六歲的女兒，沒生兒子，受丈夫的肢體與心理虐待，她公開了自己被毆打的視頻，在線上求助，期盼他人伸出援手。

因承受不了壓力，考邇日前已在家中自殺身亡；多個南亞裔的錫克教非營利組織日前在李奇蒙丘的弗蘭克·麥康奈爾公園( Lt. Frank McConnell Park)，為她舉辦紀念集會，悼念她的一生。

考邇的友人辛格(Felicia Singh)表示，考邇是一個「說話輕聲細語、安靜、友好與善良」的女性，她指，兩人居住較近，常看到她接送女友上下學，「我們看到她多關心自己的孩子，我一直在想，為什麼沒有幫助她，我們不能允許社區出現這種虐待事件，我確信人們知道發生了什麼，而她卻沒得到支持」。

根據考邇發布的視頻，她的丈夫在印度就毆打她，八年來她嘗試了各種方式改變，卻沒制止對方每日向她施暴，她還指控丈夫有外遇，曾把她關在卡車內五天；她說，她的父親曾幫她報警，但因丈夫懇求她，最終放棄了指控。

考邇被毆打的視頻在網上瘋傳，其中一則視頻中，她的女兒在一旁呼救，要求爸爸不要毆打她的媽媽；網友發起#TheKaurMovement 與#JusticeForMandeepKaur的話題，要求司法給死者一個公道。

紐約勵馨總幹事劉元芳表示，華人家暴受害人數近年來只增不減，以她的中心舉例，上周僅一個同事就收到七個家暴案例，去年一年處理逾890例家暴與性侵案件；她指，家暴受害人因婚姻、移民身分與經濟等多方面考量，是高危的自殺人群，一些從警局與法院轉介的受害者，都有創傷後遺症。

劉元芳說，紐約勵馨提供法律與住宿的協助，中心的義工為受害人帶來一對一心理諮商，呼籲受害人及時致電(877)990-8595求助，避免罹患憂鬱症等心理疾病，導致攻擊子女或自殺等悲劇發生。

家暴 亞裔 印度

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