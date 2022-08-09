最新報告：疫情重傷曼哈頓華埠 工作大減1/4

根據最新報告，曼哈頓華埠的受到疫情衝擊甚於全市其他社區，平均每四人就有一人失業。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市華社在新冠疫情 間先後受到不同影響，導致經濟下滑、失業人數增加，不過根據草根組織「歡迎來華埠 」(Welcome to Chinatown)最新報告，曼哈頓華埠的受到疫情衝擊更甚，平均每四人就有一人失業，且經濟恢復速度至今仍緩慢。

報告中表示，華埠社區以日常生活服務、超市和市場，以及觀光 旅遊目的地和景點為主要，其中有94%的小商家雇員不超過20名；根據2019年疫情前統計，華埠社區小商家的服務對象，以社區附近、居住在華埠以外的居民為主要服務者，占41.3%；其次為訪客及觀光客，占22.8%；再來才是華埠居民20.7%，在下東城工作者在華埠服務對象占比中，則有15.3%。

數據顯示，從2019年到2021年，華埠減少了26%的工作崗位，等於平均每四人就有一人失業；相比之下，全市該數據為14%、皇后區法拉盛為13%；全市在該期間減少了45%的食品餐飲業，華埠則為57%；零售業全市減少18%，而華埠就少了28%。

會造成華埠受到如此巨大的影響，除了疫情本身，隨之而來的還有仇恨亞裔犯罪以及外界對亞裔社區的偏見，導致小商家擔心這樣的形象，會讓民眾拒絕再回到社區，尤其是華埠有高達64.1%的服務對象均非居住在該社區；另外，缺乏政府資源、疫情救助計畫等，也都是導致華埠小商家在疫後難以重新站起來的原因。