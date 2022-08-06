因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

案發的電梯目前禁止民眾使用。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林19歲華男 日前於巴斯海灘(Bath Beach)BJ's商場購物後，遭18歲陌生男子搶劫槍殺；紐約市 警5日晚公布槍手的身分，此前無犯罪紀錄，遭控非法持有及使用槍械武器、搶劫及謀殺罪名。

案件於4日晚10時15分左右發生，隨著案情披露更多，警方指出死者陳Dereck當時並非獨自一人，他與另外三名朋友到Shore Parkway 1752號的商場購物後，到對面的停車場搭電梯；18歲的伊迪諾·祖爾(Edino Tzul)與四人在三樓共乘一輛電梯，當他亮出一把9mm的手槍搶劫他們時，陳Dereck將背包給了對方，另名17歲的朋友也被迫將錢包、無限藍牙耳機交出。

當電梯抵達一樓時，陳Dereck突然改變心意，撲向搶匪反擊；槍手接著近距離朝陳Dereck連開兩槍，子彈打中其臉部和肩膀，混亂之中槍手及死者的三個朋友都往不同方向逃逸，其中一名朋友撥打911報警，儘管陳Dereck緊急送往醫院，但仍不治身亡。

案發後，槍手逃到商場後面的格雷夫森德灣海岸線(Gravesend Bay shoreline)；據紐約市警航空部門拍攝的紅外線攝像鏡頭顯示，槍手當時坐在海岸的石頭上，三名警察 發現後示意他轉身，伊迪諾·祖爾於是舉起雙手表示投降，隨即逮捕送往62分局。

調查顯示，槍手是因搶劫而朝死者開槍，與其和朋友此前都互不認識，槍手本身也是BJ's商場的顧客；他此前沒有犯案紀錄，針對該案，他被控兩項非法持有武器、四項非法使用槍械、六項搶劫、以及最高罪名的謀殺罪。