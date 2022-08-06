我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

記者顏潔恩／紐約報導
案發的電梯目前禁止民眾使用。(記者顏潔恩/攝影)
案發的電梯目前禁止民眾使用。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林19歲華男日前於巴斯海灘(Bath Beach)BJ's商場購物後，遭18歲陌生男子搶劫槍殺；紐約市警5日晚公布槍手的身分，此前無犯罪紀錄，遭控非法持有及使用槍械武器、搶劫及謀殺罪名。

案件於4日晚10時15分左右發生，隨著案情披露更多，警方指出死者陳Dereck當時並非獨自一人，他與另外三名朋友到Shore Parkway 1752號的商場購物後，到對面的停車場搭電梯；18歲的伊迪諾·祖爾(Edino Tzul)與四人在三樓共乘一輛電梯，當他亮出一把9mm的手槍搶劫他們時，陳Dereck將背包給了對方，另名17歲的朋友也被迫將錢包、無限藍牙耳機交出。

當電梯抵達一樓時，陳Dereck突然改變心意，撲向搶匪反擊；槍手接著近距離朝陳Dereck連開兩槍，子彈打中其臉部和肩膀，混亂之中槍手及死者的三個朋友都往不同方向逃逸，其中一名朋友撥打911報警，儘管陳Dereck緊急送往醫院，但仍不治身亡。

案發後，槍手逃到商場後面的格雷夫森德灣海岸線(Gravesend Bay shoreline)；據紐約市警航空部門拍攝的紅外線攝像鏡頭顯示，槍手當時坐在海岸的石頭上，三名警察發現後示意他轉身，伊迪諾·祖爾於是舉起雙手表示投降，隨即逮捕送往62分局。

調查顯示，槍手是因搶劫而朝死者開槍，與其和朋友此前都互不認識，槍手本身也是BJ's商場的顧客；他此前沒有犯案紀錄，針對該案，他被控兩項非法持有武器、四項非法使用槍械、六項搶劫、以及最高罪名的謀殺罪。

槍擊爆發的BJ's停車場。(記者顏潔恩/攝影)
槍擊爆發的BJ's停車場。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 警察 華男

上一則

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

下一則

紐約皇后區深夜響槍 三兇嫌向民居百人派對開火

延伸閱讀

紐約租金全美最貴 住兩居室時薪要45元

紐約租金全美最貴 住兩居室時薪要45元
19歲華男停車場遇搶劫 遭射中臉頰斃命

19歲華男停車場遇搶劫 遭射中臉頰斃命
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
校園若遇槍手襲擊 警：逃跑、隱藏、反抗 用重物頂門擋子彈

校園若遇槍手襲擊 警：逃跑、隱藏、反抗 用重物頂門擋子彈
休士頓東南部加油站 槍擊劫車2死 逮2嫌

休士頓東南部加油站 槍擊劫車2死 逮2嫌

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動
白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」