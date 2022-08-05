割頸紐約華裔網紅、罵「傻X中國佬」 非裔男終被捕

仇恨犯罪小組5日晚將這名報住在史泰登島的嫌犯逮捕。(市警提供)

在社媒平台TikTok上擁有500萬粉絲的華裔網紅陳昌泰(Michael Chen)三月間在曼哈頓華埠 包厘街(Bowery)酒吧外疑非洲裔男子持刀划傷後頸部，險些割傷大動脈；市警仇恨犯罪小組5日晚將這名報住在史泰登島 的嫌犯逮捕。

警方表示，陳昌泰在案發3月12日在東村Phebe's Tavern酒吧外與一群朋友會合聚餐，這時一名非洲裔男子走過，向其中一名女子搭訕，但該女子為避免交談，假意稱陳昌泰是自己的男朋友；該男子轉向陳昌泰問，「你是怎麼把這麼多女孩拉出(酒吧)來的？」

陳昌泰的母親陳思詩表示，兒子好言鼓勵該非洲裔男子，說：「做你自己，你會做得很好的。」後便過馬路準備和電召車中的朋友會合。

在行至馬路中間時，陳昌泰感覺有人從後面拍了拍自己，轉頭查看時便聽到非洲裔男子說，「傻X中國佬，弱雞中國佬。」隨後感覺脖子後一涼，用手摸時才發現已血流如注。

陳思詩5日表示，已經接到警方的逮捕通知，但自案發以來，兒子一直很怕再遇見這個人；如今逮捕雖為好事，但恐在不久後獲釋，不知是否會因此事懷恨在心。

陳昌泰表示，生活和以前「真的不一樣了，雖然我很想恢復正常的生活，接近死亡的那一刻我永遠不會忘記。」；永遠不要以貌取人，在我看來，這個人既不是遊民 ，也不是神志不清，他看起來與你我別無二致，只是更需小心。」