我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍軍演 傳美推遲洲際彈道飛彈試射 防局勢升溫

拜登篩檢仍為陽性 他自認狀況「非常好」

3.2萬劑猴痘疫苗到紐約 4日開放預約第一劑接種

記者顏嘉瑩／紐約報導
本周紐約市收到3萬2000多劑JYNNEOS猴痘疫苗，其中部分4日傍晚開放民眾接種第一劑。(路透)
本周紐約市收到3萬2000多劑JYNNEOS猴痘疫苗，其中部分4日傍晚開放民眾接種第一劑。(路透)

猴痘疫情在紐約市升溫，本周紐約市收到3萬2000多劑JYNNEOS猴痘疫苗，其中2萬3000劑將從4日(周四)下午6時，開放民眾上網預約接種；為了因應快速蔓延的猴痘病毒，市府也宣布新增五處提供猴痘疫苗接種的醫療機構，位於曼哈頓華埠的高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)也在其列。

市衛生局表示，2萬3000劑的猴痘疫苗從4日下午6時開放預約，民眾可透過紐約市的疫苗入口網站，預約第一劑猴痘疫苗接種，其餘劑量將由社區組織、醫療提供者的轉診對象，還有與已知猴痘患者密切接觸者等接種。

另外，市府也將增設五處新的猴痘疫苗接種地點，除了華埠麥地臣街(Madison St.)227號的高雲尼醫院，另外還有三處位於布碌崙(布魯克林)的Livonia大道506號「The Livonia」、法拉盛大道1300號的「The Jefferson」、紐約大道686號國王郡醫院，以及位於皇后區長島市的46路5-17號等診所。

預約猴痘疫苗接種，可上https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/monkeypox網站查詢。

猴痘 疫苗 紐約市

上一則

割傷華婦手非裔嫌犯 才因紐約超市暴力盜竊獲釋

延伸閱讀

紐約州長霍楚：新保釋法非治安惡化主因

紐約州長霍楚：新保釋法非治安惡化主因
mRNA替代品…Novavax疫苗 聖他克拉拉開打

mRNA替代品…Novavax疫苗 聖他克拉拉開打
加州醫政人員對Novavax疫苗授權 發表聯合聲明

加州醫政人員對Novavax疫苗授權 發表聯合聲明
紐約雲頂世界八月份五萬現金獎勵輕鬆玩樂賺取抽獎機會

紐約雲頂世界八月份五萬現金獎勵輕鬆玩樂賺取抽獎機會
全美猴痘確診超過6600例 包括5名兒童

全美猴痘確診超過6600例 包括5名兒童

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34
一名西語裔男子因停車費衝突，在法拉盛的一家停車場內，持槍威脅兩名華裔男子。(取自谷歌地圖)

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

2022-07-31 09:28

超人氣

更多 >
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空
兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評
「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國