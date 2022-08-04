3.2萬劑猴痘疫苗到紐約 4日開放預約第一劑接種

本周紐約市收到3萬2000多劑JYNNEOS猴痘疫苗，其中部分4日傍晚開放民眾接種第一劑。(路透)

猴痘 疫情在紐約市 升溫，本周紐約市收到3萬2000多劑JYNNEOS猴痘疫苗 ，其中2萬3000劑將從4日(周四)下午6時，開放民眾上網預約接種；為了因應快速蔓延的猴痘病毒，市府也宣布新增五處提供猴痘疫苗接種的醫療機構，位於曼哈頓華埠的高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)也在其列。

市衛生局表示，2萬3000劑的猴痘疫苗從4日下午6時開放預約，民眾可透過紐約市的疫苗入口網站，預約第一劑猴痘疫苗接種，其餘劑量將由社區組織、醫療提供者的轉診對象，還有與已知猴痘患者密切接觸者等接種。

另外，市府也將增設五處新的猴痘疫苗接種地點，除了華埠麥地臣街(Madison St.)227號的高雲尼醫院，另外還有三處位於布碌崙(布魯克林)的Livonia大道506號「The Livonia」、法拉盛大道1300號的「The Jefferson」、紐約大道686號國王郡醫院，以及位於皇后區長島市的46路5-17號等診所。

預約猴痘疫苗接種，可上https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/monkeypox網站查詢。