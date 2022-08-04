逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

位於紐約市 麗天國際(Elite Sky International)海產公司，日前試圖將5666磅魚翅偽裝成活龍蝦(Spiny Lobsters)，寄送中國，因違反雷斯法(Lacey Act)，被聯邦檢方提告；當局指控部分海產公司利用聯邦與州法的漏洞，在魚翅市場牟利。

美聯社日前以魚翅市場為題，展開對生態環境的探討，譴責這項每年致逾7300萬鯊魚犧牲的市場鏈；根據世界自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)統計，全球約500多種鯊魚中超過三分之一的品種瀕臨滅絕，自1970年代始，海洋因過度捕撈鯊魚減少71%。

聯邦當局的數個起訴書中，指美國的部分海產公司利用州法與聯邦法律間的漏洞，以銷售魚翅牟利，批評此項產業鏈如同曾經象牙交易；其中麗天國際上月在佛羅里達礁島群，涉將5666磅魚翅偽裝成活龍蝦出口中國，還涉嫌將外國購買的龍蝦，謊稱成佛州 的龍蝦售賣，以違反雷斯法被當局起訴。

另一家南佛州的Aif海產店，也因違反相同的法律，被佛州聯邦當局起訴；法院消息顯示，這家海產公司由一名華裔女性經營，曾在2016年因無證向中國出口半噸的佛州活龍蝦，被聯邦檢方起訴，後與當局達成認罪協議。

根據聯邦法規，自2000年起，雖禁止從鯊魚身上割魚翅後，再把鯊魚扔回海中，但部分州對從死鯊魚身上割魚翅或從海外進口魚翅等的政策較為寬鬆；國會試圖比擬加拿大2019年的立法，徹底禁止魚翅的所有買賣，遭到麗天國際反對，在線上發起聯名，要求國會不要通過這項提案。

國會對是否禁止進出口魚翅展開辯論，指每年有逾千萬的魚翅未經申報運往亞洲；報導指，雖不是所有鯊魚都因魚翅被捕殺，但與其肉、骨頭與顎相比，魚翅的出口價值高，一磅的魚翅售價達數百元。

佛州Mote海洋博物館 的主任查普曼(Demian Chapman)對此表示，即使完全禁止美國的魚翅交易，並不會改善目前的國際需求；他指，其他寬鬆捕魚政策國家會補上美國的市場份額，相似的問題還是會發生。