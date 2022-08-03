紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

兩名中餐廳的華裔業主因驅車前往紐約市 運送市值25萬元的大麻 ，引起聯邦探員的關注，隨後展開「好運行動」(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬元的洗錢案；聯邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐廳為掩護，涉嫌運毒與轉售以詐騙禮卡所得的蘋果產品，從中獲利數千萬元。

根據美國司法部(DOJ)消息，執法人員於今年3月攔停一輛從波士頓 「味中味」(China Gourmet)開往紐約市的車輛，從中搜出市值25萬元的大麻，當場逮捕了駕駛曾秋梅(Qiu Mei Zeng ，姓名皆音譯)，隨後展開長達數月的調查。

法院消息指，47歲的曾秋梅與48歲的前夫張世榮(Shi Rong Zhang)在波士頓的中國城經營一家「味中味」餐廳，張世榮還在當地經營一家名為Wonderful Electronics的電匯公司，兩人多次收取一名叫劉成鄒(Chengzou Liu)的大麻販子的貨品。

執法人員指，兩名被告運送並銷售大麻到紐約市獲利，張世榮利用自己的電匯公司，將不法所得換成等值的人民幣存在兩人的帳戶，再以「折扣」價格換匯給美國用戶。

調查顯示，曾秋梅的親屬曾榮先(Xian Rong Zeng)、曾方秋(Qiu Fang Zeng)及曾薇青(Wei Qing Zeng，姓名皆音譯)，均涉嫌參與洗錢；聯邦探員指， 曾妲(Da Zeng)於前夫馮維森(Vincent Feng)，涉嫌利用這條洗錢的線路，將盜竊與詐騙禮卡購買上千個蘋果產品，向國際販售。

法院消息顯示，這起洗錢案涉及上千萬元的利潤，曾秋梅與張世榮等親友七人以涉嫌共謀洗錢(Conspiracy to Commit Money Laundering)與無證匯款(Unlicensed Money Transmitting)被大陪審團起訴，劉成鄒被訴涉嫌共謀洗錢與非法持有與分發大麻。

執法人員在這場「好運行動」的調查中指，洗錢與毒品交易「緊密相連」；美國聯邦檢察官蕾切爾·羅林斯(Rachael S. Rollins)對此表示，只要消除了不法分子販毒的牟利渠道，就切斷了他們的「命脈」，「沒有錢，就沒有毒品交易」。

FBI波士頓辦公室負責人博納瓦羅塔(Joseph R. Bonavolonta)表示，八名被告涉嫌以中餐廳作為幌子，謀畫國際非法洗錢與換匯的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律，「『好運行動』是聯邦與其他執法機構合作破獲並搗毀大型犯罪案件的標竿之一」。

若八人洗錢罪成，最高刑期達20年外加三年的廳外監管，面臨高達25萬元或兩倍不法所得的罰款；若曾秋梅與張世榮等親友七人無證匯款罪成，面臨最高達五年的監禁與三年的廳外監管，以及25萬元的額外罰款；若劉成鄒的非法持有與分發大麻罪成，他將面臨最高達20年的監禁以及100萬元的罰款。