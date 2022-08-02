7月紐約市謀殺、槍擊數增長 重罪激增40%

紐約市警民打擊犯罪夜迎39周年，7月全市謀殺、槍擊激增 重罪激增40%。(本報檔案照)

紐約市 和美國各地的社區2日下午迎來警民打擊犯罪之夜(National Night Out Against Crime)39周年——目的是提高預防犯罪和毒品的意識，加強執法者與社區的合作關係；而根據市警最新統計，與去年同期相比，7月全市謀殺、槍擊 和槍枝暴力受害者的數量呈兩位數增長，於去年同期相比，重罪案激增40%。

數據顯示，今年到目前為止，紐約的七大主要犯罪類別總體增長了36.8%，主要由重竊、汽車 盜竊和搶劫最為明顯；相比之下，6月底同一犯罪指數上升了31.1%。

截至7月31日的數據顯示，與去年同期相比，重竊案數量激增48%，從1萬9624起增至2萬9129起；汽車盜竊案數量增長43%，從5345起增至7444起；而搶劫案數量也增長了39.4%，從7099起增至9893起。

今年截止目前，謀殺案件比去年同期下降了4.2%，槍擊受害者和槍擊案都下降了6%和7.8%；但若與去年同期相比，今年7月的謀殺案增加了35%，從31起增加到42起、槍擊受害者和槍擊案也分別增長了近10%，受害者人數從180人增加到196人，槍擊案從142起增加到156起。

警方呼籲各區民眾能積極參與打擊犯罪夜活動，警民團結一心，提供資源建立聯繫；民眾可登錄www.nyc.gov/nypd查看所在轄區分局活動詳情。