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紐約州長普選民調 霍楚領先李修頓14%-16%

記者和釗宇／紐約報導

紐約州將於11月8日迎來州長普選，兩項最新民調顯示，民主黨候選人、現任州長霍楚(Kathy Hochul)對共和黨候選人、國會議員李修頓(Lee Zeldin)的支持率領先幅度達到十幾個百分點；但在紐約市郊和上州，二者差距縮小。

錫耶納學院(Siena College)2日公布上月底對806名潛在選民進行的民調，顯示霍楚的支持率領先李修頓14%，在紐約市的領先幅度更是接近50%；無論以族裔、年齡段和收入分類，霍楚在所有人群類別的支持率均保持領先；不過，二者的支持率在上州和紐約市郊區急劇縮小，霍楚僅領先3%。

同時，艾默生學院(Emerson College)同日公布民調顯示，霍楚對李修頓的領先幅度為16%；其中，二者在紐約市的支持率差距極大，為69%對17%；但李修頓在紐約市郊的支持率以49%對43%領先霍楚，二人在上州的支持率基本持平。

鑒於紐約州民主黨註冊選民為共和黨的兩倍，民調專家預計，李修頓須在紐約市拿到至少30%的選票，並且在上州和紐約市郊取得大勝，才有可能染指州長大位；錫耶納學院民調專家格林堡(Steven Greenberg)說，目前距離普選還有14周，「一般情況下，民眾要到勞工節之後才會開始關注普選。」

紐約市 霍楚 民調

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