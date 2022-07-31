停車費差4元 華男遭槍指 各執一詞

該停車場為代客泊車。入口貼有告示：若未留車鑰匙收費20元。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 停車場一名西語裔員工，日前疑因繳費糾紛，與一華裔 車主發生衝突，持槍威脅該車主與其友人，被市警109分局的警員當場逮捕，7月31日以非法持武、威脅等罪移送法辦。

警方30日接獲報案，指一名男子涉嫌在法拉盛39大道交王子街的停車場內，持槍威脅39歲與35歲的華裔男子；警方趕到現場後，逮捕報住大學點 、25歲的西語裔男子約書亞(Ryland Joshua)。

警方表示，約書亞與兩名華裔男子因停車費發生衝突，沒有人在此案中受傷，約書亞被以二級與三級非法持武、非法持有盜竊物品、兩項二級威脅與騷擾的罪名移送法辦。

當事人徐先生表示，30日下午6時30分左右，他將車停在停車場內，約40分鐘回到停車場，管理員約書亞以他忘記將車鑰匙留在車內、無法代客停車為由，要求收費26元，徐先生認為價格不合理，便提出報警，讓警方作決斷，約書亞則回應「報吧」，但不付錢拒不交車，於是徐先生給他50元，卻僅收到20元找錢，衝突進一步升級，約書亞持槍對著他們，兩人於是報警。

該停車場的經理陳Steven指，徐先生駕一輛奔馳車開至停車場下方入口處，未留下車鑰匙便離開，由於該停車場為代客停車，管理員無法挪開堵在入口處的車輛，致使其他的車輛均需繞道停車，根據停車場規定及張貼的告示，未將車鑰匙留下，將額外收費20元，一小時之內停車收費6元，費用才變成26元。

從2014年負責該停車場的陳Steven說，車主得知費用後，曾朝約書亞及其餘員工高聲喊叫，「似有攻擊性」，加上他的英語不是很好，兩人溝通或有誤解，約書亞可能是「過度地想要自我保護」；約書亞在這裡打臨工已近一年，此前並未與車主有糾紛，另根據停車場內的監控錄像，並未看到約書亞持槍，也不知他攜槍上班。