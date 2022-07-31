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紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

記者牟蘭／紐約報導
一名西語裔男子日前因停車費衝突，在法拉盛的一家停車場內，持槍威脅兩名華裔男子。(取自谷歌地圖)
一名西語裔男子日前因停車費衝突，在法拉盛的一家停車場內，持槍威脅兩名華裔男子。(取自谷歌地圖)

一名西語裔男子日前因停車費衝突，在法拉盛的一家停車場內，持槍威脅兩名華裔男子，被市警109分局的警員當場逮捕，7月31日以一項二級非法持械、兩項二級威脅與二級騷擾等罪移送法辦。

根據警方消息，109分局30日收到一起報案，指一名男子涉嫌在大學點交王子街的停車場內，持槍威脅一名39歲與35歲的華裔男子；警方趕到現場後，當場逮捕了報住在大學點、25歲的西語裔男子約書亞(Ryland Joshua)。

警方表示，約書亞與兩名華裔男子因停車費發生衝突，所幸警方及時趕到，沒有人在此案中受傷；約書亞以二級與三級非法持武(Criminal Possession of a Weapon 2nd and 3rd)、非法持有盜竊物品(Criminal Possession of Stolen Property)、兩項二級威脅(Menacing 2nd)與騷擾的罪名移送法辦。

目擊者指，約書亞是這家停車場的管理員，案發當天，因兩名華男質疑為何要40分鐘支付26元的停車費發生口角；消息指，兩名男子支付50元後，被告只退回20元，隨後返回房間內找槍上膛，隨後持械威脅兩人，受害人立即報警求助。

華裔 大學點 法拉盛

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