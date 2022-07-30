我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉諷華裔校長「新冠」紐約校警被爆種族歧視

拜登新冠檢測再呈陽性 無症狀但再次隔離

涉諷華裔校長「新冠」紐約皇后學院校警被爆種族歧視

記者牟蘭／紐約報導
皇后學院的安保代理主任被爆曾涉嫌用「新冠病毒」指代吳華揚。（本報檔案照）
皇后學院的安保代理主任被爆曾涉嫌用「新冠病毒」指代吳華揚。（本報檔案照）

一封線上請願書30日爆出，紐約市皇后學院(Queen College)的一名非洲裔校警巡官(Lieutenant)涉嫌用「新冠病毒」(Corona)，指代該校的首位華裔校長吳華揚(Frank Wu)，還以「中國佬」(ch–ks)貶低華裔，甚至拒絕特定族裔使用微波爐等，被指種族歧視；皇后學院與這名校警都拒絕對此事置評。

「紐約郵報」30日報導稱，皇后學院的臨時公共安全主任哈金斯(Deborah Huggins)，涉嫌以「新冠病毒在12層，我要讓中國佬修理我的指甲」，指代在12樓辦公的吳華揚。

請願書中指，哈金斯涉嫌不允許穆斯林員工佩戴頭巾，還指特定食物「冒犯」她，不讓這些族裔的員工使用微波爐等；皇后區學院的西語裔前保安表示，這位主管曾在他進入屋內後，用「我討厭屋子裡的老鼠」貶低他，一度還讓他與其他警衛離崗，幫她完成大學作業。

多名現職與離職的校警與保安稱，他們過去曾多次投訴哈金斯的行為，但校方卻從未正面回應，因此在 change.org 發起請願，要求校方恢復前安保主任考特西迪斯(Anastasia Koutsidis)的職務；目標獲得500個簽名，至截稿前已有422人簽名。

雙方的矛盾因今年1月在該校公告板上，發現納粹與「3K黨活著」(KKK Lives)的標語後再次加劇；哈金斯與考特西迪斯都拒絕對此事置評，皇后學院的發言人指，哈金森有26年豐富的相關從業經驗，拒絕對這個線上請願書評論。

請願書全文登錄https://www.change.org/p/reinstate-chief-anastasia-koutsidis-at-queens-college-public-safety-department查詢。

華裔 種族歧視 納粹

上一則

逾2成竊犯獲釋60天內再犯重罪 紐約保釋制度改革聲升高

延伸閱讀

紐約非法擺攤 引發食安問題

紐約非法擺攤 引發食安問題
防鼠患 紐約擬縮短垃圾放路邊時間

防鼠患 紐約擬縮短垃圾放路邊時間
台灣布袋戲二代來紐約創新 拍紀錄片

台灣布袋戲二代來紐約創新 拍紀錄片
香港龍舟節30日開幕 紐交所敲鐘祝福

香港龍舟節30日開幕 紐交所敲鐘祝福
眾越財富紐約全新辦公室開業 提供專業、多樣、完善的財富規劃管理

眾越財富紐約全新辦公室開業 提供專業、多樣、完善的財富規劃管理

熱門新聞

曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
獲勝佳麗左五起： 亞軍曾宇茜、冠軍曾宇婷、季軍唐睿瓔，與選美會及嘉賓合影。(本報記者╱攝影)

華裔小姐選美 佛州姊妹獲冠亞軍

2022-07-25 07:19
嫌犯作案照片。(讀者提供)

華生遭竊4萬名牌包 疑有內賊

2022-07-25 02:27

超人氣

更多 >
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
59歲李連杰回春撇老態 同框漂亮女兒氣色好

59歲李連杰回春撇老態 同框漂亮女兒氣色好
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬