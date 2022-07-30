涉諷華裔校長「新冠」紐約皇后學院校警被爆種族歧視

皇后學院的安保代理主任被爆曾涉嫌用「新冠病毒」指代吳華揚。（本報檔案照）

一封線上請願書30日爆出，紐約市皇后學院(Queen College)的一名非洲裔校警巡官(Lieutenant)涉嫌用「新冠病毒」(Corona)，指代該校的首位華裔 校長吳華揚(Frank Wu)，還以「中國佬」(ch–ks)貶低華裔，甚至拒絕特定族裔使用微波爐等，被指種族歧視 ；皇后學院與這名校警都拒絕對此事置評。

「紐約郵報」30日報導稱，皇后學院的臨時公共安全主任哈金斯(Deborah Huggins)，涉嫌以「新冠病毒在12層，我要讓中國佬修理我的指甲」，指代在12樓辦公的吳華揚。

請願書中指，哈金斯涉嫌不允許穆斯林員工佩戴頭巾，還指特定食物「冒犯」她，不讓這些族裔的員工使用微波爐等；皇后區學院的西語裔前保安表示，這位主管曾在他進入屋內後，用「我討厭屋子裡的老鼠」貶低他，一度還讓他與其他警衛離崗，幫她完成大學作業。

多名現職與離職的校警與保安稱，他們過去曾多次投訴哈金斯的行為，但校方卻從未正面回應，因此在 change.org 發起請願，要求校方恢復前安保主任考特西迪斯(Anastasia Koutsidis)的職務；目標獲得500個簽名，至截稿前已有422人簽名。

雙方的矛盾因今年1月在該校公告板上，發現納粹 與「3K黨活著」(KKK Lives)的標語後再次加劇；哈金斯與考特西迪斯都拒絕對此事置評，皇后學院的發言人指，哈金森有26年豐富的相關從業經驗，拒絕對這個線上請願書評論。

請願書全文登錄https://www.change.org/p/reinstate-chief-anastasia-koutsidis-at-queens-college-public-safety-department查詢。