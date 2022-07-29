「是時候輪到紐約了吧」華人爭買兆彩 盼圓發財夢

民眾下注29日晚開獎的兆彩。(記者顏潔恩／攝影)

兆彩(Mega Millions)頭獎連續29期無人領走，獎金累積衝破10億元，激發了公眾的發財希望；29日布碌崙 (布魯克林)8大道華人 民眾衝刺購買，到雜貨店、彩票行下注當晚開獎的兆彩，有些人甚至是花幾百塊投注，高額獎金令業者也蠢蠢欲動，買了多張彩票試一把運氣。

上期兆彩無人領走頭獎，但全美共有九人開中二等獎，成為新晉百萬富翁，燃起其他人的發財夢；隨著獎金累積至10.2億元，8大道雜貨店陸續有人進來消費時都會順便買幾張彩票，投注的人比上期來得更多。

「這兩天過來買的人都很多，畢竟獎金很高很誘惑」，好旺角便利店老闆娘林Linda表示，平常不買彩券的民眾也試試手氣，前來光顧的華人、外族裔都有；「我自己當然也買了幾組試試呀」，她打趣說道，一般情況下不會「跟風」，可看到顧客都那麼踴躍，她趁著空檔時也在機器上按幾個自己喜歡的號碼，「就當好玩嘛。」

新富興商場員工則表示，最近的買氣確實非常旺，顧客投注十幾、20塊變得很正常，有人甚至是順走100、200塊錢的彩票，且都讓機器自動選取號碼；她說幾乎所有員工本身也都買了幾張彩券，互開玩笑說若有人中了要懂得分享、共同富裕之類的話，雖中獎機率渺小，但至少現在買份念想開心一下也不錯。

她還表示，紐約州極少出現兆彩頭獎得出，每次幸運兒好像都來自其他州，於是很多顧客懷抱希望「是時候輪到紐約了吧」，並期望自己就是那個幸運得主，「人之常情，誰都想要過上好日子。」