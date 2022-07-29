與拜登唱反調？紐約市長稱美經濟衰退 華爾街在崩潰

紐約市長亞當斯表示美國已經進入經濟衰退，而華爾街正在崩潰。（市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)28日晚間被曝光「叫板」總統拜登 ，聲稱美國已經進入經濟衰退，而華爾街正在崩潰，同拜登28日上午剛聲稱的「美國情況良好」的說法大相逕庭；不過亞當斯就自己的說法進行了最新解釋，稱對美國經濟情況「下標」是總統的權力，自己服從其領導。

亞當斯於日前在紐約史泰登島參加非營利組織「殷勤計畫」(Project Hospitality)活動時表示，當對方希望自己投入的時候，先要說清楚能得到什麼回報，「紐約作為一個城市，目前財政就剩這麼多，就只有這些了。」他繼而補充，「我們正處於一場你無法想像的金融危機中，華爾街正在崩潰，我們就在經濟衰退之中。」

拜登總統在28日表示，美國連續兩個季度出現的國內生產毛額(GDP)負增長，並不意味著美國經濟陷入衰退，全國正走在正確的道路上，經歷過度期的美國將更強大和穩固。

根據美國商業部(Commerce Department)數據顯示，國內生產毛額在今年第一季度出現1.6%的降幅後，第二季度實際下降了0.9%，可能符合常見但非官方的衰退定義；不過多數經濟學者表示，美國收支、就業成長等廣泛指標依舊強勁，加上許多數據仍不夠明確，因此認為美國尚不符合衰退的正式定義。

此外，經濟學家預計國內生產毛額會有0.3%的微幅增長，增加了人們對於聯準會(Federal Reserve)遏止通貨膨脹，反而會造成適得其反的後果的擔憂。副總統賀錦麗(Kamala Harris)在28日到訪紐約市布碌崙(布魯克林)時，也承認「通貨膨脹太高」、「我們的經濟正在放緩」。

亞當斯在自己的言論被爆光後，進一步發表聲明表示，總統有權對美國所處的情況進行「官方下標」，「那是總統的事，我服從總統的領導。」但他也再度表明，美國和紐約市處在艱難的經濟時期，「我們正在處理這個情況，但一定會度過難關，因為我相信總統。」