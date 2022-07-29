我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱天才？華男高位截癱 進TOP10名校讀博

專訪╱台裔小廚神朱如茵：享受當下、好好體驗

與拜登唱反調？紐約市長稱美經濟衰退 華爾街在崩潰

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯表示美國已經進入經濟衰退，而華爾街正在崩潰。（市長辦公室提供）
紐約市長亞當斯表示美國已經進入經濟衰退，而華爾街正在崩潰。（市長辦公室提供）

紐約市亞當斯(Eric Adams)28日晚間被曝光「叫板」總統拜登，聲稱美國已經進入經濟衰退，而華爾街正在崩潰，同拜登28日上午剛聲稱的「美國情況良好」的說法大相逕庭；不過亞當斯就自己的說法進行了最新解釋，稱對美國經濟情況「下標」是總統的權力，自己服從其領導。

亞當斯於日前在紐約史泰登島參加非營利組織「殷勤計畫」(Project Hospitality)活動時表示，當對方希望自己投入的時候，先要說清楚能得到什麼回報，「紐約作為一個城市，目前財政就剩這麼多，就只有這些了。」他繼而補充，「我們正處於一場你無法想像的金融危機中，華爾街正在崩潰，我們就在經濟衰退之中。」

拜登總統在28日表示，美國連續兩個季度出現的國內生產毛額(GDP)負增長，並不意味著美國經濟陷入衰退，全國正走在正確的道路上，經歷過度期的美國將更強大和穩固。

根據美國商業部(Commerce Department)數據顯示，國內生產毛額在今年第一季度出現1.6%的降幅後，第二季度實際下降了0.9%，可能符合常見但非官方的衰退定義；不過多數經濟學者表示，美國收支、就業成長等廣泛指標依舊強勁，加上許多數據仍不夠明確，因此認為美國尚不符合衰退的正式定義。

此外，經濟學家預計國內生產毛額會有0.3%的微幅增長，增加了人們對於聯準會(Federal Reserve)遏止通貨膨脹，反而會造成適得其反的後果的擔憂。副總統賀錦麗(Kamala Harris)在28日到訪紐約市布碌崙(布魯克林)時，也承認「通貨膨脹太高」、「我們的經濟正在放緩」。

亞當斯在自己的言論被爆光後，進一步發表聲明表示，總統有權對美國所處的情況進行「官方下標」，「那是總統的事，我服從總統的領導。」但他也再度表明，美國和紐約市處在艱難的經濟時期，「我們正在處理這個情況，但一定會度過難關，因為我相信總統。」

亞當斯 拜登 紐約市

上一則

紐約華社非法擺攤堵路、破壞環境 「最嚴重是食安問題」

延伸閱讀

波洛西若訪台 分析：中美恐出現軍事對峙

波洛西若訪台 分析：中美恐出現軍事對峙
拜登政府批准亞利桑納州尤馬區段美墨邊境築牆工程

拜登政府批准亞利桑納州尤馬區段美墨邊境築牆工程
拜習通話 觸及台海、關稅 可能11月會面

拜習通話 觸及台海、關稅 可能11月會面
拜習通話會談：波洛西訪台嗎？美中避免升級的壓力暗戰

拜習通話會談：波洛西訪台嗎？美中避免升級的壓力暗戰
白宮官員：拜登對中不公平經濟行為 向習近平表示擔憂

白宮官員：拜登對中不公平經濟行為 向習近平表示擔憂

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20

超人氣

更多 >
紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷
港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」