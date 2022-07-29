紐約華社非法擺攤堵路、破壞環境 「最嚴重是食安問題」

無證攤販在街邊賣海鮮，恐引發食品安全問題。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市無證擺攤問題嚴重，布碌崙(布魯克林)8大道 商家和攤販橫行霸道，在人行道售賣商品，引發公共安全問題；日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)29日與走訪8大道，華人 社區代表指出，除市府機構的執法外，提升民眾對食品公共安全的關注才是最直接的方法，將會與阿維萊斯辦公室合作，針對公眾教育 商討方案。

在美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺、和亞裔社區資源與服務會的成員陳子晉(Jerry Chan)的帶領下，阿維萊斯29日走訪8大道50至60多街繁忙商業區，指出商家和攤販非法占道引發的一系列狀況。

過去幾年，陳子晉多次邀請不同的市府機構專員視察8大道，但專員每次都將責任推脫給其他機構，長久以來沉痾宿疾的問題都未能解決；他表示，「他們說的確實也沒錯，市府向來就是這樣設置的，只有各方機構聯合起來運作，才有機會根治問題。」

無證攤販給傳統商家帶來競爭、產生垃圾惡化環境衛生、還造成人行道擁堵，但這些只是一部分情況，「最嚴重的是食品安全問題」；陳子晉舉例應放在冰箱裡販賣的海鮮、奶製品食物，如今卻曝曬在氣溫達100華氏度的大街上，就算賣得便宜，但吃入肚恐怕有害健康。

他們向阿維萊斯指出，督促市府執法、教育攤販遵守法規等，固然都是重要的一環，但更直接、有效的途徑是提升民眾對食品公共安全的關注，「公眾需要意識到嚴重性，這是對他們健康的考量」；另外，教育宣導的工作較易執行，且可由社區組織帶領運作，他們將會和阿維萊斯辦公室商量出具體的計畫。

阿維萊斯在走訪後指出，將把當日掌握的資料帶回辦公室，並做一些研究深入了解8大道情況，再作回應。