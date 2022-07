3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高

伊格說,兒童染疫後也會產生嚴重的病症,呼籲未成年人接種新冠疫苗。(會議視頻截圖)

紐約市 衛生局代表日前在皇后區 區公所舉辦的兒童新冠疫苗 線上里民會議指,數據顯示,每10萬未成年人中就有逾3萬人染疫,其中未接種疫苗的四歲以下兒童住院率最高;衛生局代表重申疫苗安全,呼籲家長在9月開學前為孩子積極接種。

為了提高幼兒的疫苗接種率,皇后區區公所聯合市議員舒曼琳(Lynn Schulman)以及市議會福利委員會主席雷娜(Diana Reyna)28日晚,舉辦線上兒童新冠疫苗線上里民會議,邀請市衛生局局長助理伊格(Olusimbo Ige)與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)兒科醫生弗洛里蒙(Hector Florimon)釋疑。

近期染疫率再度飆升,根據「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新調查,全美超過40%的家長不希望自己六個月到四歲的孩子接種新冠疫苗,只有17%的家長指他們四歲以下的幼童已接種,13%的家長只有學校或托兒所強制要求,才會為孩子接種,13%的家長稱要觀望。

伊格在會上表示,紐約市96.4%的成人至少接種一劑疫苗,88.7%的成人接種兩劑疫苗,47.1%的成人接種補強針;對於17歲以下的未成年人,全市68.9%的孩子接種一劑疫苗,60.6%的孩子接種兩劑疫苗,只有13.8%的孩子接種補強針,並鼓勵五歲以上的孩子也接種補強針。

對於為何推廣未成年人接種疫苗,伊格說,兒童染疫後也會產生嚴重的病症,部分幼兒染疫康復後,還可能罹患多系統炎症反應綜合症(Multi-system Inflammatory Syndrome)。

伊格指,每10萬未成年人中,就有約3萬2544人染疫,2082人入院治療,其中未推廣疫苗接種的四歲以下童病重住院率,遠高於五到12歲與13歲到17歲組;她說,目前已有超過百萬的五歲以上兒童接種疫苗,臨床數據指對抗疫有效,且未發生嚴重的副作用。

對於未來是否可能強制要求學前班的學童接種疫苗,伊格表示,新冠疫苗是一場公共健康危機,市府需制定相關策略讓家長放心送孩子去學校與幼兒園;她說,基於上述原因,她認為「很可能日後需要(接種疫苗)相關要求(Strong Possiblity that we might have requirement so)」。

弗洛里蒙同意伊格的觀點,他指從公開的數據分析,目前未成年人中染疫較多的群體來自學前班的適齡兒童,未接種疫苗的相關群體入院率也較高,「陽性率與住院率都可作為是否採取相關措施的依據」。

想要為幼童接種疫苗的家長,請登Nyc.gov/vaccinefinder或撥打(877)829-4692查詢,也可詢問兒科醫生詢問診所可否接種。