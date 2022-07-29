3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高
紐約市衛生局代表日前在皇后區區公所舉辦的兒童新冠疫苗線上里民會議指，數據顯示，每10萬未成年人中就有逾3萬人染疫，其中未接種疫苗的四歲以下兒童住院率最高；衛生局代表重申疫苗安全，呼籲家長在9月開學前為孩子積極接種。
為了提高幼兒的疫苗接種率，皇后區區公所聯合市議員舒曼琳(Lynn Schulman)以及市議會福利委員會主席雷娜(Diana Reyna)28日晚，舉辦線上兒童新冠疫苗線上里民會議，邀請市衛生局局長助理伊格(Olusimbo Ige)與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)兒科醫生弗洛里蒙(Hector Florimon)釋疑。
近期染疫率再度飆升，根據「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新調查，全美超過40%的家長不希望自己六個月到四歲的孩子接種新冠疫苗，只有17%的家長指他們四歲以下的幼童已接種，13%的家長只有學校或托兒所強制要求，才會為孩子接種，13%的家長稱要觀望。
伊格在會上表示，紐約市96.4%的成人至少接種一劑疫苗，88.7%的成人接種兩劑疫苗，47.1%的成人接種補強針；對於17歲以下的未成年人，全市68.9%的孩子接種一劑疫苗，60.6%的孩子接種兩劑疫苗，只有13.8%的孩子接種補強針，並鼓勵五歲以上的孩子也接種補強針。
對於為何推廣未成年人接種疫苗，伊格說，兒童染疫後也會產生嚴重的病症，部分幼兒染疫康復後，還可能罹患多系統炎症反應綜合症(Multi-system Inflammatory Syndrome)。
伊格指，每10萬未成年人中，就有約3萬2544人染疫，2082人入院治療，其中未推廣疫苗接種的四歲以下童病重住院率，遠高於五到12歲與13歲到17歲組；她說，目前已有超過百萬的五歲以上兒童接種疫苗，臨床數據指對抗疫有效，且未發生嚴重的副作用。
對於未來是否可能強制要求學前班的學童接種疫苗，伊格表示，新冠疫苗是一場公共健康危機，市府需制定相關策略讓家長放心送孩子去學校與幼兒園；她說，基於上述原因，她認為「很可能日後需要(接種疫苗)相關要求(Strong Possiblity that we might have requirement so)」。
弗洛里蒙同意伊格的觀點，他指從公開的數據分析，目前未成年人中染疫較多的群體來自學前班的適齡兒童，未接種疫苗的相關群體入院率也較高，「陽性率與住院率都可作為是否採取相關措施的依據」。
想要為幼童接種疫苗的家長，請登Nyc.gov/vaccinefinder或撥打(877)829-4692查詢，也可詢問兒科醫生詢問診所可否接種。
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