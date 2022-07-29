3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高

伊格說，兒童染疫後也會產生嚴重的病症，呼籲未成年人接種新冠疫苗。(會議視頻截圖)

紐約市 衛生局代表日前在皇后區 區公所舉辦的兒童新冠疫苗 線上里民會議指，數據顯示，每10萬未成年人中就有逾3萬人染疫，其中未接種疫苗的四歲以下兒童住院率最高；衛生局代表重申疫苗安全，呼籲家長在9月開學前為孩子積極接種。

為了提高幼兒的疫苗接種率，皇后區區公所聯合市議員舒曼琳(Lynn Schulman)以及市議會福利委員會主席雷娜(Diana Reyna)28日晚，舉辦線上兒童新冠疫苗線上里民會議，邀請市衛生局局長助理伊格(Olusimbo Ige)與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)兒科醫生弗洛里蒙(Hector Florimon)釋疑。

近期染疫率再度飆升，根據「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新調查，全美超過40%的家長不希望自己六個月到四歲的孩子接種新冠疫苗，只有17%的家長指他們四歲以下的幼童已接種，13%的家長只有學校或托兒所強制要求，才會為孩子接種，13%的家長稱要觀望。

伊格在會上表示，紐約市96.4%的成人至少接種一劑疫苗，88.7%的成人接種兩劑疫苗，47.1%的成人接種補強針；對於17歲以下的未成年人，全市68.9%的孩子接種一劑疫苗，60.6%的孩子接種兩劑疫苗，只有13.8%的孩子接種補強針，並鼓勵五歲以上的孩子也接種補強針。

對於為何推廣未成年人接種疫苗，伊格說，兒童染疫後也會產生嚴重的病症，部分幼兒染疫康復後，還可能罹患多系統炎症反應綜合症(Multi-system Inflammatory Syndrome)。

伊格指，每10萬未成年人中，就有約3萬2544人染疫，2082人入院治療，其中未推廣疫苗接種的四歲以下童病重住院率，遠高於五到12歲與13歲到17歲組；她說，目前已有超過百萬的五歲以上兒童接種疫苗，臨床數據指對抗疫有效，且未發生嚴重的副作用。

對於未來是否可能強制要求學前班的學童接種疫苗，伊格表示，新冠疫苗是一場公共健康危機，市府需制定相關策略讓家長放心送孩子去學校與幼兒園；她說，基於上述原因，她認為「很可能日後需要(接種疫苗)相關要求(Strong Possiblity that we might have requirement so)」。

弗洛里蒙同意伊格的觀點，他指從公開的數據分析，目前未成年人中染疫較多的群體來自學前班的適齡兒童，未接種疫苗的相關群體入院率也較高，「陽性率與住院率都可作為是否採取相關措施的依據」。

想要為幼童接種疫苗的家長，請登Nyc.gov/vaccinefinder或撥打(877)829-4692查詢，也可詢問兒科醫生詢問診所可否接種。