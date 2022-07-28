紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

長島女居民日前被她的照養的鬥牛犬咬死；圖為示意圖。（美聯社）

長島 納蘇郡(Nassau County)警局28日消息，78歲的女居民文森(Marina Verriest)日前被自己的鬥牛犬(pit bull)襲擊，警方在現場擊斃了失控的寵物狗，但受害人因傷重不治。

納蘇郡警方28日在阿爾伯森(Albertson)的Terrace街針對此案召開記者會，局長賴德(Patrick Ryder)證實這起悲劇，指這隻狗攻擊死者的鬥牛犬，原屬她幾周前因車禍 去世的繼子，繼子離世後，由她照養；警方尚未公布死者繼子的姓名與年齡，以及他遭遇車禍的地點。

警方消息指，27日下午1時18分左右，警員收到報案，指一名「男性」稱「一個動物」攻擊了他的妻子；警方指，這名報案男子下班回家後，發現妻子「被鬥牛犬拖到院內」，立即報警求助。

七歲的鬥牛犬看到警員進入後院後，轉而襲擊警察 ，隨後被對方擊斃，警察立即查看躺在後院的文森，受害人因傷重不治；賴德對此指，警方過去未收到關於這隻寵物犬的投訴，也不清楚其攻擊人類的原因，指受害人的「手臂、臉與胳膊都有傷痕」。

文森遇害後，警方立即封鎖了她家周邊的街道，向附近鄰居詢問案情細節，但多數圍觀者拒絕評論；一名不願具名的鄰居指，他只看過文森的繼子遛狗，其餘信息不詳。

紀錄顯示，在長島狗咬人致死命案要追溯到1940年代；納蘇郡防止虐待動物協會(SPCA)主席羅傑斯(Gary Rogers)表示，嚴重的鬥牛犬攻擊事件在當地罕見，唯一一起類似案件發生在2015年11月，九歲的鄧斯頓(Amiyah Dunston)與朋友在後院玩時，被一隻鬥牛犬咬傷，「嚴重的狗襲擊案並不尋常」。