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胡椒噴霧襲4華女 佛州女獲釋 曼哈頓地檢取消2萬保釋金

記者張晨／紐約報導
一名佛州女子以胡椒噴霧攻擊4名華女，因曼哈頓地檢取消2萬保釋金，她得以獲釋。(市警提供)
一名佛州女子以胡椒噴霧攻擊4名華女，因曼哈頓地檢取消2萬保釋金，她得以獲釋。(市警提供)

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)6月快閃LEAF鮮花展中，報住佛羅里達的47歲女子貝克(Madeline Barker)用胡椒噴霧攻擊四名華裔女子及其他亞裔民眾，並吆喝「滾回你的國家去」；但曼哈頓地區檢察官卻在近日取消了她2萬元的保釋金，令她得以從雷克島監獄(Rikers Island)獲釋。

上月11日下午，四名華裔女子正在鮮花裝置前拍照交談，貝克出現在其身後說，「你們試圖要騷擾我。」

警方稱，貝克不顧受害者解釋和道歉，立刻大喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

貝克被捕後本月中在曼哈頓刑事法庭受審，被指控八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)當時還在聲明中強調，仇恨犯罪不被容忍；但近日卻在與其辯護律師的一份保釋申請中，使貝克獲得了監督釋放(Supervised Release)。

根據這份保釋協議，貝克將被置於「婦女項目」(The Women's Project)的監督之下，該項目描述稱「這是一個可以使犯案女子通過勞動服務，不用坐牢的代替方案。」

此前貝克的律師極力向法庭辯稱，「被捕時，她沒有工作，靠糧食券過活；在此之前，她是家庭主婦，經濟上依賴丈夫。」申請文件指，作為三個「非常成功」的孩子的母親，貝克「個人成就顯著」，在時尚和美容方面都受過教育。

此前因貝克的報住地在佛州，且警方表示其本來自波多黎各，所以被認為有潛逃風險，但白艾榮在貝克獲釋後表示，她會接受嚴格的電子監控。

曼哈頓 白艾榮 華裔

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