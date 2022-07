胡椒噴霧襲4華女 佛州女獲釋 曼哈頓地檢取消2萬保釋金

一名佛州女子以胡椒噴霧攻擊4名華女,因曼哈頓地檢取消2萬保釋金,她得以獲釋。(市警提供)

在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)6月快閃LEAF鮮花展中,報住佛羅里達的47歲女子貝克(Madeline Barker)用胡椒噴霧攻擊四名華裔 女子及其他亞裔民眾,並吆喝「滾回你的國家去」;但曼哈頓地區檢察官卻在近日取消了她2萬元的保釋金,令她得以從雷克島監獄(Rikers Island)獲釋。

上月11日下午,四名華裔女子正在鮮花裝置前拍照交談,貝克出現在其身後說,「你們試圖要騷擾我。」

警方稱,貝克不顧受害者解釋和道歉,立刻大喊「滾回你們的國家去,你們不屬於這裡」,然後追著已經起身離開的受害者,掏出胡椒噴霧攻擊。

貝克被捕後本月中在曼哈頓刑事法庭受審,被指控八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)當時還在聲明中強調,仇恨犯罪不被容忍;但近日卻在與其辯護律師的一份保釋申請中,使貝克獲得了監督釋放(Supervised Release)。

根據這份保釋協議,貝克將被置於「婦女項目」(The Women's Project)的監督之下,該項目描述稱「這是一個可以使犯案女子通過勞動服務,不用坐牢的代替方案。」

此前貝克的律師極力向法庭辯稱,「被捕時,她沒有工作,靠糧食券過活;在此之前,她是家庭主婦,經濟上依賴丈夫。」申請文件指,作為三個「非常成功」的孩子的母親,貝克「個人成就顯著」,在時尚和美容方面都受過教育。

此前因貝克的報住地在佛州,且警方表示其本來自波多黎各,所以被認為有潛逃風險,但白艾榮在貝克獲釋後表示,她會接受嚴格的電子監控。