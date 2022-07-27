我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瞻仰母遺容 棺中驚見他人 韓裔求償葬儀社5000萬

快看世界／沙烏地花大錢 建105英里長的未來城市

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

記者張心／紐約報導
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

急劇上漲的通貨膨脹影響著紐約人的方方面面，現在這隻漲價「魔爪」已經伸向了紐約人最愛的經典早餐——培根、雞蛋和奶酪三明治，相關成本由2.5元上升到4.5元，零售店舖不得不提價應對通膨影響。

根據美國勞工部(U.S. Department of Labor)的最新報告，在商品批發層面，6月份的通貨膨脹率相比去年同期，上升了11.3%。造成的結果是，與去年同期相比，製造商在商品價格上提價了18%，服務價格上提升了近8%。

「通常情況下，供應鏈能夠吸收通貨膨脹帶來的急遽影響，但是目前的狀況是，供應鏈也頂不住相應衝擊了。」代表全美食品、個人護理、清潔品企業的「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)發言人丹尼斯(Katie Denis)表示。

「我們不得不提升價格，哪怕是最受紐約人歡迎的傳統三明治也不能幸免。」布朗士區零售店舖店主馬特(Francisco Marte)表示，由於疫情、俄烏戰爭等造成的通貨膨脹，導致店主們不得不提高著名的低價早餐三明治價格，因為從糖到土豆片等等相關食品價格都已經提升，「培根、雞蛋和奶酪三明治的成本，從2.5元漲到了4.5元，所以我們別無選擇。」

對此，紐約市民只能買單，但應對機制是，不要一下吃完，留一部分給午餐，「我花了更多的錢，只能平均到午餐的費用，所以我會當作早午餐吃。」萊斯(Frances Rice)剛在馬特的商店買了一份三明治，表示正在努力解決通貨膨脹帶來的漲價危機，選擇以減少吃飯數量來應對食品價格的上漲，「這樣我也可以減輕體重，因為你知道嗎？既然事已如此，那只能學會看事物的光明面。」

通貨膨脹 供應鏈 雞蛋

上一則

專劫外賣郎…2嫌連續作案 搶餐盒、現金、手機

延伸閱讀

紐約「夏季崛起」害學生中暑 校車無空調遭投訴

紐約「夏季崛起」害學生中暑 校車無空調遭投訴
布朗士男子車內交談 遭精神病患當街捅死

布朗士男子車內交談 遭精神病患當街捅死
利用槍展漏洞 跨州走私182把槍 5人1611罪起訴

利用槍展漏洞 跨州走私182把槍 5人1611罪起訴
布朗士華裔外賣郎被撞死 家人憂生計

布朗士華裔外賣郎被撞死 家人憂生計
紐約市猴痘激增 8200劑疫苗救急、開放預約

紐約市猴痘激增 8200劑疫苗救急、開放預約

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36
獲勝佳麗左五起： 亞軍曾宇茜、冠軍曾宇婷、季軍唐睿瓔，與選美會及嘉賓合影。(本報記者╱攝影)

華裔小姐選美 佛州姊妹獲冠亞軍

2022-07-25 07:19

超人氣

更多 >
社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元
卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平
英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷