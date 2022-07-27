吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

急劇上漲的通貨膨脹 影響著紐約人的方方面面，現在這隻漲價「魔爪」已經伸向了紐約人最愛的經典早餐——培根、雞蛋 和奶酪三明治，相關成本由2.5元上升到4.5元，零售店舖不得不提價應對通膨影響。

根據美國勞工部(U.S. Department of Labor)的最新報告，在商品批發層面，6月份的通貨膨脹率相比去年同期，上升了11.3%。造成的結果是，與去年同期相比，製造商在商品價格上提價了18%，服務價格上提升了近8%。

「通常情況下，供應鏈 能夠吸收通貨膨脹帶來的急遽影響，但是目前的狀況是，供應鏈也頂不住相應衝擊了。」代表全美食品、個人護理、清潔品企業的「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)發言人丹尼斯(Katie Denis)表示。

「我們不得不提升價格，哪怕是最受紐約人歡迎的傳統三明治也不能幸免。」布朗士區零售店舖店主馬特(Francisco Marte)表示，由於疫情、俄烏戰爭等造成的通貨膨脹，導致店主們不得不提高著名的低價早餐三明治價格，因為從糖到土豆片等等相關食品價格都已經提升，「培根、雞蛋和奶酪三明治的成本，從2.5元漲到了4.5元，所以我們別無選擇。」

對此，紐約市民只能買單，但應對機制是，不要一下吃完，留一部分給午餐，「我花了更多的錢，只能平均到午餐的費用，所以我會當作早午餐吃。」萊斯(Frances Rice)剛在馬特的商店買了一份三明治，表示正在努力解決通貨膨脹帶來的漲價危機，選擇以減少吃飯數量來應對食品價格的上漲，「這樣我也可以減輕體重，因為你知道嗎？既然事已如此，那只能學會看事物的光明面。」