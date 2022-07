紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞,視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

近日社交媒體上一段地鐵 車廂內開泳池派對的視頻瘋傳,四天內的觀看量就超過了24萬,視頻中一群非洲裔女子穿著比基尼電臀熱舞,男伴則半裸在旁烘托氣氛;更在車廂中間鋪上了肥皂滑道和迷你充氣泳池,一行人喝酒跳舞,乘客紛紛圍觀拍照,甚至加入其中。

這段視頻最初由推特用戶@_mikefromqueens上傳,他在視頻上方寫道,「真希望紐約禁止這些黑人 使用手機。」(NYC I wish we'd stop allowing these Niggas to have phones)

泳池派對事件發生在L線上,幾名身穿泳衣的非洲裔女子抓著車廂扶把,大跳電臀舞,並靠著圍觀男性的胯間來回扭動;還有人手持瓶裝烈酒。

視頻上傳後,在四天內的瀏覽量就突破了24萬,有人留言稱,現場「又髒又亂」,指出儘管全市的新冠及猴痘 病例不斷增加,但狂歡者們卻仍在公共場合這樣「無理由的進行親密身體接觸。」

更有人在評論中發布搞笑動圖,將這一行為歸類為「黑人才會做的事」;一名網友留言稱,「我不是很喜歡黑人的這種狂野作派,看不慣看不慣。」

但大部分紐約人依舊持不屑一顧的反諷態度,認為「這是近一段時間以來,看過在紐約地鐵中發生的最好的事了——沒有鬥毆、沒有槍擊、沒有人因為族裔被攻擊,做得好紐約!」