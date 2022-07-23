紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

布碌崙(布魯克林)市警68分局表示，近期頻有竊賊專在華社犯案，趁民眾不注意盜走手提包、錢包等貴重物品，呼籲民眾提高警惕；其中一名華婦在超市消費完，推著購物車到汽車 後，把購買商品裝上後車廂，將手提包放在前座，卻遭小偷趁其不備盜走。

警方指出，本月15日下午1時左右，在8大道6301號的飛龍超市停車場發生一起盜竊案；一名54歲的華婦購物後，推著推車走到車旁，先把手提包放在汽車的副駕駛座上，接著再將商品搬到後車廂。

直到該名婦人將推車推到一旁，轉身返回車內時，才驚覺手提包已不翼而飛；她看見形跡可疑的陌生男子，跳上附近的一輛轎車，沿著63街西向逃逸；受害者在他人幫助下報警，雖68分局警員依照提供的線索追捕，但至今仍未找到嫌犯。

根據警方，在手提包不見後不久，受害者手機 收到信息，竊賊利用她的美國銀行信用卡 在弗萊布士(Flatbush)大道Target百貨，試圖消費600元，之後也在其他商店企圖刷其他銀行卡，但交易均未成功。

一名警探提醒，近來常有犯罪分子遊走在社區中，找機會伺機作案，民眾在外要保護好貴重財物；以上述案件為例，當事人不僅損失錢財，也有可能影響在日後信用分數，提醒民眾若財物遭竊，第一時間應報警，並通知銀行取消銀行卡、信用卡的使用權限。

警方對該案展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。