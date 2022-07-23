攻擊李修頓嫌犯獲釋 共和黨砲轟保釋金改革法案

李修頓(右)在巴士競選造勢活動上遇襲。(取自NBC視頻截圖)

共和黨紐約州 長候選人李修頓(Lee Zeldin)日前在上州羅徹斯特(Rochester)競選造勢中，遭一名男子攻擊，嫌犯企圖用尖銳武器行凶，被數名與會者制伏被捕，但在數小時後，他為自己擔保，未交保就獲釋候審，引熱議；李修頓與多位共和黨以此砲轟保釋金改革法案，批評該法「摧毀刑事司法系統」。

根據門諾郡警方22日消息，43歲費爾波特市(Fairport)的雅庫博尼斯(David G. Jakubonis)，21日晚戴著墨鏡和伊拉格戰爭退伍軍人帽子，衝上李修頓的巴士競選造勢講台咒罵、拉扯，涉嫌用一把形似卡通片中貓臉武器，攻擊對方，隨後被與會者制伏，當場被捕，以二級企圖攻擊的重罪移送法辦。

紐約州保釋金改革法案規定，自2020年起，法官禁止向包括二級非暴力的重罪嫌犯設保釋金；根據相關規定，雅庫博尼斯過堂後，在自己的擔保下，沒有交付保釋金就獲釋候審，當晚返回他的公寓。

雅庫博尼斯接受採訪時表示，他是退伍老兵，曾前往伊拉克服役，他並不清楚李修頓的身分，抑或他是否競選州長；他回憶，因聽說李修頓「不尊重退伍軍人」，所以當日才會衝到台前，試圖搶走對方的麥克風。

被釋放前，雅庫博尼斯指，他向當局說明自己有酗酒問題，且近期在治療焦慮症症，等待期間，一度睡著；他補充，當日所持的貓臉武器，僅用於自衛，「那對耳朵是塑料，但我想它們很尖」。

根據投票註冊紀錄，雅庫博尼斯沒有偏好的政治黨派，他的領英(LinkedIn)資料顯示，他是一直處於求職狀態。

紐約共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)在推特上批評保釋金改革法案，「摧毀刑事司法系統」；他說，「只有在霍楚 的紐約州，才會讓暴力攻擊民代候選人的嫌犯無保獲釋」。

李修頓於21日晚開啟「團結一致開除霍楚」(Unite to Fire Hochul)的巴士競選造勢，演講的主題是刑事司法制度，批評廣受爭議的保釋法改革，他22日繼續在上州的奧農達加郡(Onondaga County)開展競選造勢，再次指責州長霍楚(Kathy Hochul)沒有強硬推動改善保釋金改革法案。

若當選州長，李修頓說，他會避免「寬容」的法官讓有潛在危險的被告獲釋，「我要做的就是廢除無現金保釋法案，告知法官如何判定被告是否危險、有潛逃風險、過去被捕紀錄以及其他嚴重指控」。