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紐約州長推「極端高溫應對計畫」 設更多公共降溫場所

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，建立更多公共避暑場所。（州長辦公室提供）
紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，建立更多公共避暑場所。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)23日宣布，將領導州環保廳(Department of Environmental Conservation)、州能源研究與發展機構(Energy Research and Development Authority)，制定「極端高溫應對計畫」(Extreme Heat Action Plan)，幫助民眾尤其是弱勢群體社區解決高溫帶來的生活危機。

霍楚表示，極端高溫威脅著紐約人的生命和生活，尤其是弱勢群體和有色人種社區，「熱帶風暴和極端高溫只會隨著氣候變化而越發嚴重，紐約及時制定有效的應對計畫，對解決高溫下的生存問題十分關鍵。今天宣布的新計畫將對目前和未來幾年的防暑有重要意義。」

「極端高溫應對計畫」包括設立更多地點為公共降溫中心，比如將州立公園、游泳池、娛樂場所和其他社區場域開放為暫時性避暑地點；制定統一的高溫天氣供電系統規定，防止在極端氣溫下發生斷電現象；擴大家庭能源援助計畫(HEAP)，給符合條件的低收入和中等收入民眾，提供家庭製冷和供暖保障；制定「極端高溫適應計畫」，重點關注弱勢群體，加強同環保組織和社區團體的合作，一起尋找適合當地的解決方案，提供有助於緩解極端高溫影響的服務等。

霍楚也說，州府將在2023年6月1日前，組建一個高溫應急協調小組，對現有資源和能力進行全面評估，以繼續推出實施有效的短期和長期建議。

高溫 霍楚 低收入

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