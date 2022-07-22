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紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

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紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

編譯徐薏茹／綜合22日電
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州羅徹斯特市(Rochester)兩名警察21日晚間巡邏時遭到槍擊，其中一人死亡，另一人受傷；警方22日逮捕一名21歲嫌犯，當晚已提出二級謀殺等重罪指控。

羅徹斯特警察局長史密斯(David Smith)22日指出，殉職員警是29歲的馬祖爾凱維奇(Anthony Mazurkiewicz)，另一名受傷員警為山恩(Sino Seng)，兩人於便衣巡邏期間遭遇伏擊。

兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方封鎖現場。(美聯社)
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方封鎖現場。(美聯社)

兩名遇襲警官當時在一輛停在路邊的車內，正在調查一起謀殺案，歹徒對著車輛射擊，馬祖爾凱維奇上半身至少中彈一槍，被送往醫院後不治身亡；山恩下半身中彈後下車對槍手開槍，但並未擊中，之後被送往另一家醫院治療，目前已經出院；現場另有一名15歲少女中彈受傷，當場接受治療後並無生命危險。

警方初步調查，槍手至少開了17槍。

發生槍擊約一小時後，警方在案發現場附近一間空房找到21歲嫌犯維克斯(Kelvin Vickers)，同時查獲一把9毫米口徑的上膛手槍。初步檢驗確定該把槍是作案手槍。

兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方從車底取回警員手持的無線...
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方從車底取回警員手持的無線電通話器。(美聯社)

維克斯被控二級謀殺、謀殺未遂、襲擊、持有武器等罪；根據警方調查，他來自波士頓且有相當多犯罪背景。

近期羅徹斯特市發生一連串槍枝暴力事件，兩名員警遇襲同一日，羅徹斯特市市長伊凡斯(Malik Evans)才剛宣布進入「槍枝暴力緊急狀態」。

伊凡斯發布聲明表示：「馬祖爾凱維奇原本可以輕鬆退休，但他選擇繼續上街服務，因為他不希望我們社區的夥伴被破壞我們社區的懦夫挾持作為人質。我不僅為馬祖爾凱維奇家感到悲傷，同時也祈禱山恩迅速康復。」

馬祖爾凱維奇不幸身亡以前，羅徹斯特今年的謀殺案共41件，並有超過200人遭到槍擊，伊凡斯指出近來的槍擊事件與「一連串爭端與報復有直接關聯」。

槍擊 警察 紐約州

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