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紐約州長共和黨候選人李修頓 造勢活動遇襲險被刺

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紐約州長共和黨候選人李修頓遇襲險被刺 嫌犯獲釋候審

記者牟蘭／紐約報導
李修頓競選造勢途中被他人攻擊。(取自NBC視頻截圖)
李修頓競選造勢途中被他人攻擊。(取自NBC視頻截圖)

共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)日前在上州羅徹斯特(Rochester)競選造勢中，遭一名陌生男子攻擊，一度被撞倒；嫌犯企圖用尖銳武器行兇，隨後被數名與會者制服，被捕後過堂，在自己擔保下被釋放；李修頓22日凌晨在聲明中指，自己未在此次襲擊中受傷，譴責所有犯罪行為。

李修頓21日開啟「團結一致開除霍楚」(Unite to Fire Hochul)的巴士競選造勢，首站抵達羅徹斯特的門諾郡(Monroe County)的佩林頓鎮(Perinton)；根據當晚的報導視頻，李修頓的演講主題是刑事司法制度，批評廣受爭議的保釋法改革，在案件審理尚無結果時，讓被告輕易逍遙法外，危害治安。

（影音來源：NBC News YouTube頻道）

此時，一名男子衝上講台，高聲咒罵，雙方先是拉扯，歹徒隨後亮出一把尖銳的武器；有目擊者稱，嫌犯持有一把尖刀，但據更清晰的視頻顯示，嫌犯戴墨鏡與伊拉格戰爭退伍軍人的帽子，持一把形似卡通片中貓咪臉的自製武器，期間不斷叫喊「你完蛋了」。

與會的州參議員參選人、退伍軍人組織AMVETS全國執行長陳內利(Joe Chenelly)，以及與李修頓搭檔、參選副州長的紐約市前警官埃斯波西托(Alison Esposito)，見此情形後，立即制服歹徒，李修頓隨後繼續演講。

李修頓22日凌晨在聲明中指，有人在競選活動中企圖刺傷他，但幸運的是，他抓住了兇徒的手腕，讓他人能幫忙制服嫌犯；他以此次遇襲為例，重申刑事司法政綱，承諾若當選，會讓「紐約州再次安全」。

根據門諾郡警方22日消息，涉及此次攻擊案的是43歲的費爾波特市(Fairport)的雅庫博尼斯(David G. Jakubonis)，他以二級企圖攻擊被移送法辦，過堂後，在自己的擔保下，沒有支付保釋金被釋放。

紐約州共和黨主席Nick Langworthy呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)提供李修頓維安警力，霍楚當晚在聲明中譴責暴徒，指這種暴行不應在的紐約州出現，「聽到李修頓沒有受傷以及嫌犯被捕後，我鬆了一口氣」。

李修頓為陸軍預備裔中校，2015年起任長島東部選區的國會眾議員，也是前總統川普的支持者。

李修頓日前在競選造勢活動中遇襲；圖為李修頓今年初拜訪華社。(記者牟蘭／攝影)
李修頓日前在競選造勢活動中遇襲；圖為李修頓今年初拜訪華社。(記者牟蘭／攝影)

紐約州 霍楚 共和黨

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