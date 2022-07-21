近10年首例 紐約出現「小兒麻痺感染者」…沒打疫苗

衛生官員22日表示，紐約一名未接種疫苗的年輕人近日確定感染小兒麻痺，成為近十年來美國首例。（美聯社）

衛生官員22日表示，紐約一名未接種疫苗 的年輕人近日確定感染小兒麻痺，成為近十年來美國首例。

衛報報導，官員表示該患者居住在羅克蘭縣（Rockland County），大約一個月前出現症狀，近期則沒有出國旅遊的紀錄。官員們透露該患者似乎感染一種源自疫苗的病毒株，且可能來自接種「活疫苗」（Live Vaccine）的人，這類疫苗尚未在美國獲得授權。

縱使該患者不被認為具有傳染性，但調查人員正試圖釐清感染是如何發生以及其他人是否接觸過該病毒。布朗大學流行病研究員努佐（Jennifer Nuzzo）表示大多數美國人都接種小兒麻痺疫苗，但目前情況似乎給未接種疫苗的人敲響警鐘，他補充說「我們不想看到這種情況，如果你接種了疫苗，這並非需要擔心的事情，但如果你還沒有讓孩子接種疫苗，那麼確保他們接種最新疫苗真的很重要」。

小兒麻痺曾經是美國最令人恐懼的疾病之一，曾經每年會導致數千名癱瘓病例，且主要影響兒童。根據疾病控制和預防中心（CDC）的數據，從1955年開始使用疫苗，一項全國性的疫苗接種運動將美國每年的病例數減少到1960年代的不足100例，1970年代更減至不到10例，最終1979年小兒麻痺被宣布「消滅」，意味著美國不再有常規傳播。

很少有旅行者將小兒麻痺感染帶入美國的紀錄。據聯邦衛生官員稱，最後一個此類病例發生在2013年，當時一名從印度 搬到美國的7個月大嬰兒在德州 聖安東尼奧市被發現確診。小兒麻痺主要在人與人之間或通過受污染的水傳播，病毒可以感染人的脊髓導致癱瘓，並可能導致永久性殘疾或甚至死亡。