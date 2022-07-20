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紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢百次 非裔男被控仇恨重罪

記者張晨 / 紐約報導
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢百次，非裔男被控多項仇恨重罪。(NBC視頻截圖)
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢百次，非裔男被控多項仇恨重罪。(NBC視頻截圖)

紐約州威徹斯特郡(Westchester County)揚克斯市(Yonkers) 一名67歲的亞裔婦女3月間在自家門口，遭非洲裔男子埃斯科(Tammel Esco)無故拳打腳踢超百次；嫌犯被捕後於19日上庭，被控多項以仇恨犯罪為意圖暴力重罪，包括謀殺未遂和襲擊。

警方表示，案發當日接到一棟公寓樓報案稱，有一耆老在大樓電梯前遭攻擊後受重傷；警方趕到現場後，將癱倒在血泊之中的菲律賓裔受害者送往醫院搶救。

警方經調查後發現，受害者當時是在回家的路上，她在樓前遇到埃斯科，被喊種族歧視的話語，但並未理會，而快步走開；埃斯科卻不依不饒，跟著她進入了樓內，從後將其一拳擊倒，接連拳打腳踢130次，還朝受害者吐了口水。

案件導致受害者腦部出血，面部多處骨折，頭部和臉部有瘀傷和撕裂傷，揚克斯警察局長稱這是他見過的「最可怕的襲擊之一。」

在19日的庭審中，檢方起訴的罪名包括仇恨犯罪謀殺未遂(attempted murder as a hate crime)和仇恨犯罪攻擊(assault as a hate crime)，兩項都為暴力重罪；有關他律師的信息尚不清楚。

仇恨犯罪 種族歧視 警察

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