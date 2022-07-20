紐約新冠住院率飆升35% 州長推秋季抗疫計畫

紐約州長霍楚20日召開數月以來首次新冠疫情會議。（州長辦公室提供）

Omicron亞變體BA.5毒株在紐約州 肆虐，全州住院率已在一個月內上升35%；州長霍楚 (Kathy Hochul)20日召開數月以來首次新冠疫情 會議，表示當前為1月下旬以來最嚴重的病毒傳播狀況，為此州府首次推出「秋季抗疫行動計畫」(Fall Action Plan)，並搭配抗疫政策反饋表及時更新相關規定。

霍楚表示，為了更好的應對秋季開學後全州疫情的防控，目前正與專家合作制定「秋季抗疫行動計畫」，以應對今年秋冬季節可能出現的大規模疫情傳播，並且提供給學生更安全的返校策略。

當前透露的「秋季抗疫行動計畫」包括，在學期開始為學校發放300萬檢測試劑、再次大規模設立疫苗接種點、提供個人防護設備儲備等，但並未包括重啟校園或是公共場所口罩令。

此外，霍楚也說，同時推出的抗疫政策反饋審查表(After-Action Review)，及時評估哪些抗疫政策是有效或無效，以作為地方政府規劃應急工作的指南。

白宮新冠疫情反應小組負責人也在20日參加了霍楚舉行的疫情會議，指出當前BA.5毒株造成的第六波疫情為「史上最糟版本病毒」，疫苗抗性比BA.2.12.1高出4.2倍，已經佔據全美確診的78%，紐約州確診病例的80%，預計還會助長更高的傳播率。