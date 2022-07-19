我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調不佳 前紐約市長白思豪退出國會議員競選

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

捅人致死雜貨店員 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控

記者張晨／紐約報導
便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷，曼哈頓地檢19日撤銷對店員的謀殺指控。(記者張晨/攝影)
便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷，曼哈頓地檢19日撤銷對店員的謀殺指控。(記者張晨/攝影)

近日一名曼哈頓便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷。從最初被曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)加押巨額保釋金、定罪謀殺，送往臭名昭著的雷克島監獄(Rikers Island)，到19日地檢辦公室宣布撤銷謀殺罪名；白艾榮表示，對於被告聲稱的「出於自衛目的」，撤銷謀殺是因為「無法證明不是這樣」。

案件發生在漢米爾頓高地(Hamilton Heights)的一家雜貨店內，34歲的西蒙(Austin Simon)進入店內將51歲的收銀員阿爾巴(Jose Alba)推倒，隨後阿爾巴抽刀捅向西蒙，命中要害，送醫後不治。

阿爾巴在和西蒙對峙前曾因一包薯片與其女友發生爭執，因為女友付不起女兒想要的零食錢；阿爾巴從孩子手中奪走了零食，西蒙回來後得知此事，要求阿爾巴道歉，才引發了衝突。

而被刺致死的西蒙當時還在保釋期，根據警方紀錄，他此前有八次被捕紀錄，其中包括攻擊罪。

19日地方檢察官辦公室表示，檢察官沒有足夠的證據證明西蒙的死是他殺，所以撤銷了指控。

共和黨國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)是極力聲援地檢撤銷謀指控者之一，他因此事痛批白艾榮和民主黨領導的州政府的不作為，店內監控顯示西蒙的女友先對阿爾巴持刀相向，但承受罪責者卻另有其人，紐約州如今依然踐行著「保護罪犯，羞辱受害者」的司法政策。

白艾榮 檢察官 曼哈頓

上一則

住戶不爽車位被占？劇組助理貼禁停公告後遭槍殺

延伸閱讀

參選阿縣地檢長 威利訪屋崙華埠 承諾：重拳起訴罪犯

參選阿縣地檢長 威利訪屋崙華埠 承諾：重拳起訴罪犯
殷嘉立競選金山市議員 敲3000扇門與選民交談

殷嘉立競選金山市議員 敲3000扇門與選民交談
曼哈頓藝術補助開放申請 最高資助1萬元

曼哈頓藝術補助開放申請 最高資助1萬元
7-11超商搶案 2嫌犯涉13案起訴 最高判死刑

7-11超商搶案 2嫌犯涉13案起訴 最高判死刑
提早28年 英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

提早28年 英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57

超人氣

更多 >
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多