我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀賣新聞：中國挖角台灣半導體工程師 達自給自足

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

「搶猴痘疫苗 瘋狂刷網頁」紐約男性接種站外大排長龍

中央社／紐約綜合外電報導
紐約一名男性排隊等候接種猴痘疫苗。（Getty Images）
紐約一名男性排隊等候接種猴痘疫苗。（Getty Images）

美國猴痘疫情「震央」紐約，午儘管天氣炎熱，仍有一排年紀20至40歲的男性排隊等候接種疫苗，保護自己和親人免於病毒感染。

紐約市布魯克林區布希維克（Bushwick）一所高中被用來當作猴痘疫苗接種中心，裡面有著一排排桌椅和成堆的醫療設備，宛如COVID-19疫苗接種站再現，而紐約正好也是美國最早爆發COVID-19疫情的「震央」之一。

排隊等候期間，與記者交談的民眾都表示，紐約缺乏疫苗下，他們能順利預約到疫苗真的很幸運。

紐約市專設網站於15日晚間6時開放9200個時段供民眾預約接種猴痘疫苗，名額在7分鐘之內全被搶光。前三天，網站還因流量過大而當機。

23歲的巴里沃（Aidan Baglivo）說：「這很令人沮喪，特別是歷經COVID之後，你會以為我們會有更有條理的流程或疫苗接種。實際上什麼都沒有。」

一名拒絕透露姓氏，僅說自己名叫勞勃（Robert）的男子說，在順利搶到接種時段前，他坐在電腦前「像是瘋子般」不停刷新頁面。

一名28歲的男性說：「這不應該是一個問題，因為已經有疫苗了，整個作業應該…更有效率，避免它變成更大的問題。」他的伴侶與好友都未能搶到疫苗。

人人都能感染猴痘這個透過密切身體接觸傳染的疾病，但Jynneos疫苗目前保留給有男男性關係的人士，因為他們占確診的大宗。

擁有800多萬人口的紐約市上周猴痘染疫人數攀升，自美國5月爆發猴痘疫情以來，本月15日已記錄到461例病例，高於11日的223例。

紐約市衛生局長表示，紐約還需要數以萬計的疫苗。

紐約男性排隊等候接種猴痘疫苗。（Getty Images）
紐約男性排隊等候接種猴痘疫苗。（Getty Images）

疫苗 猴痘 紐約市

上一則

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

延伸閱讀

查黑槍奏效 紐約槍擊、凶殺案同比下降

查黑槍奏效 紐約槍擊、凶殺案同比下降
紐約州長競選 霍楚籌資領先李修頓7倍 1170萬元vs.160萬元

紐約州長競選 霍楚籌資領先李修頓7倍 1170萬元vs.160萬元
進入盛夏 紐約臭味投訴創新高 31日起強制餐館分類廚餘

進入盛夏 紐約臭味投訴創新高 31日起強制餐館分類廚餘
加州染疫入院人數增4倍 這些人要當心

加州染疫入院人數增4倍 這些人要當心
猴痘病例占全美25% 紐約市再增疫苗

猴痘病例占全美25% 紐約市再增疫苗

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57

超人氣

更多 >
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
洗米洗錯10多年？「關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

洗米洗錯10多年？「關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了
美元強升 全球恐陷「厄運循環」

美元強升 全球恐陷「厄運循環」
德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺